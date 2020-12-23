48歲常盤貴子穿低胸裝為電影宣傳　身材圓潤氣質依舊出眾

意大利電影《完美謊情》叫好叫座，隨即引來多國改編翻拍，就好似日本版就由導演光野道夫執導，名為《大人的事情～如果公開手機的話》。而電影亦已殺青多時，將在下月8日正式上映，一班主要演員如東山紀之﹑鈴木保奈美﹑常盤貴子等人就在日前出席活動為電影造勢， 48歲的常盤貴子狀態大勇，氣質依舊出眾，獲得不少網友激讚。

常盤貴子出席電影宣傳活。（takakotokiwa_official@IG）

現年48歲的常盤貴子是90年代的日劇女王，還曾到香港發展與張國榮拍攝電影《星月童話》，令香港觀眾為之認識。雖然在2009年嫁作人妻之後就減產演出，但她的人氣仍然高企，依舊星味十足。眼見她是次出席宣傳活動，身穿低胸裙亮相，雖然臉部同身材圓潤不少，不過膚質狀況佳同氣質依舊，還展現燦爛笑容，整體看上去狀態大勇，散發一種成熟女人味，只能夠話她是幸福肥，相信家庭生活過得很美滿。

整個人看上去圓潤不少，看來家庭生活過得很美滿。（takakotokiwa_official@IG）

而常盤貴子是次難得出席宣傳活動，她亦有在社交網站上曬出自拍照，看似好滿意是次的造型打扮。而不經不覺她明年將迎來出道30周年，未知會否有大型活動慶祝呢？

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與張國榮拍攝電影《星月童話》。（微博圖片）