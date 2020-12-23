黃曉明為電影瘦10kg韓味十足　公開減肥餐單會嚇壞人?

不少演員為了演好角色都會做到好盡，就好似內地男星黃曉明最近為電影《戴假髮的人》而積極減肥，在導演的要求下需要瘦15kg，雖然還未達標不過卻瘦了10kg，近日更大方透過工作室公開現時最新模樣給大家看，果不然引起廣大討論，他還不介意公開減肥秘訣添。

黃曉明為了電影角色需要瘦15kg 。（影片截圖）

眼見瘦了10kg的黃曉明五官變得立體許多，下頜線亦明顯可見，顯得他的臉部非常細小。而且再配搭他梳理的三七旁分頭，整個人韓味十足，瞬間年輕了十歲似的，不比時下小鮮肉差。

黃曉明瘦了10kg。（黃曉明工作室微博圖片）

而他亦知道大家對他如何變瘦充滿好奇心，所以他就好識做在微博公開減肥秘訣，不過似乎不是人人可以做到，他留言道：「好多朋友來問，我的減肥秘藉是甚麼。這是工作人員給我準備的一日菜單。」從他貼出的減肥餐單可見，難怪他瘦得如此快，早餐是吸取新鮮的空氣，午餐是飲純淨的水，而晚餐就是看柔和的月光，相信他應該只是開玩笑吧！而他亦為了避免大家走去嘗試，亦留言道：「角色需要，而且我也不是天天這樣。小伙伴們千萬不要模仿啊！該吃吃該喝喝！」

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黃曉明這一份餐單似乎不是人人可以做到。（黃曉明微博圖片）