《愛的迫降》、《The King》竟冇份？盤點2020最佳韓劇Top 7

2020年，是艱難的一年。這一年，「風暴」席捲，人人自危，全球影視行業遭遇重創。年末回首覆盤，頗有一種「不知是夢還是現實」的感覺。艱難的內外環境下，影視獨舌對今年國內外表現尚佳的影視作品進行盤點。今天，先以韓劇做為開胃菜。

客觀來說，相比於國內，在疫情反覆的韓國，今年影視行業更為不易。劇組停擺、劇集停播、演員感染等危機事件頻繁發生，對劇集拍攝進度造成了不小的影響。儘管困難重重，但從播出劇目來看，還是有不少作品表現較為突出。

我們綜合考量了熱度、口碑及題材三個維度，選出了七部代表作品，以能展現韓劇過去這一年的基本面貌。以下按劇集開播時間先後排序，展開詳評。

《愛的逼降》都無入圍？按圖睇睇2020年最佳七大韓劇！▼

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2020最佳韓劇Top7 1. 《再見媽媽又再見》 2. 《機智醫生生活》 3. 《365：逆轉命運的一年》 4. 《夫妻的世界》 5. 《人性課外課》 6. 《雖然是精神病但沒關係》 7. 《惡之花》

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