BL劇潮︳日韓陸劇男男CP「放腐」越來越吸粉？1個要素攻陷女劇迷

從被群嘲到口碑逆襲，漫改劇《棋魂》憑藉落地的改編、熱血的主題和鮮活的群像引得觀眾紛紛「真香」，豆瓣評分從開分7.2升至8.4。 但一路高歌猛進的勢頭卻在收官之時絆了一跤。一部分觀眾認為結局的改編與原著背離，有刻意「賣腐」之嫌，劇集評分也悄悄回落至8.3分。

最後兩集中，兩個半小時的加長內容似乎成了CP粉們的「嗑糖盛宴」。眼見劇中「圍棋雙子星」頻繁的互動場面，有人歡呼「嗑死我了」，也有人嫌棄其拖沓無聊。

無論「賣腐」是否是主創刻意為之，不可否認的是，社交媒體上關於劇中「亮光CP」動輒數十萬點擊的同人創作、上萬轉發的相關討論，著實給劇集添了一把火。

近些年，「耽美CP」似乎成了劇集收穫關注的一劑靈藥，無心插柳者有之，刻意迎合者有之。那麼，這些CP為何能夠讓眾多女性觀眾心馳神往？這些劇集的火熱，真的僅僅是因為「得CP者得天下」嗎?

BL腐劇風受日本吹起，繼前年熱播的《大叔的愛》，今年又有《如果30歲還是處男》：

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女性的情感「烏托邦」

「耽美文化」（耽美意指男性間單純的愛情）入侵國產劇的現象早已屢見不鮮。從《古劍奇譚》到《瑯琊榜》，從《偽裝者》到《盜墓筆記》，甚至《人民的名義》也有CP粉們的身影。

從表面上來看，當下盛行的耽美文化，是創作和欣賞展現男性情誼作品的一種亞文化。但這類作品的受眾群體往往是女性觀眾。而女性對於耽美文化的追捧，本質上是以男性之間的親密關係為載體，對平等愛情關係的追求。

關注國產劇的觀眾或許還記得，2015年底，《瑯琊榜》中「靖蘇CP」的風頭蓋過了官方的「蘇凰CP」。但導演孔笙聽到觀眾們將靖王殿下蕭景琰與江左梅郎梅長蘇湊成一對時驚訝道，「世上還有這種事。」

無獨有偶，誕生了「樓誠CP」的《偽裝者》也是正午團隊的作品。在劇集結束之後，因為CP衍生出的同人作品仍然具有相當大的影響力，長期佔據著著名同人創作平台LOFTER「同人創作榜」榜首。那時甚至流傳出一句笑談，「如果這是一部來自正午陽光的男人戲，那麼帥哥和帥哥才是真正的CP。」

顯然，兩部劇都不是所謂的「耽美」作品，主創也無意「賣腐」，但兩部劇卻形成了現象級的耽美CP。

（《瑯琊榜》劇照）

無論是「靖蘇」還是「樓誠」，兩位主角之間都存在著深刻的情感羈絆。他們不僅一起長大，情誼甚篤，還擁有共同的理想追求，相互扶持、並肩作戰。前者嘔心瀝血，在波詭雲譎的朝堂上幾經沉浮，只為平反冤案，還大樑一個清明天下；而後者心懷家國、深入敵後，願為祖國的抗戰事業獻出生命。

女性觀眾將這種關係​​解讀為親密關係，與其說是曲解，不如說是以另類的方式表達對性別刻板印象的反抗，以及對理想相處方式的嚮往和追求。在現實生活中，世俗的愛情涉及到婚姻、後代、家庭等等現實問題。同性情誼則顯得更純粹、反抗。

而女性群體對影視作品中耽美CP的欣賞是抽離了現實語境的，幾乎不存在世俗觀念的牽絆。他們的關係不以經濟結合、繁衍後代為目的，而是追隨內心的感受，以情感羈絆為紐帶。

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耽美文化蘊含顛覆傳統「男強女弱」模式的革命因子

影視作品中，女性形象通常表現為柔弱、溫順、多愁善感、小鳥依人，需要等待男性的救助，獲得他們的喜愛，才能過上幸福美滿的婚姻生活。

即使以「大女主」為噱頭的劇集，女主角也往往憑藉男性角色的愛慕而獲得特權，進而實現人生目標。女性角色消極等待著男性的救贖，難以擺脫「依附男性」的形象，在愛情關係中也處於弱勢的一方。

而當愛情關係中雙方性別相同時，由於性別刻板印象造成的不對等就消除了。在耽美文化愛好者眼中，理想的愛情關係不是強弱組合，而是強強聯合，摒除了一方對另一方的依附。在影視作品中體現為主角之間主體分明、各自獨立，同時彼此之間相互理解、彼此支持、靈魂共振。

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耽美文化也契合了女性對兩性平等的訴求。長久以來，女性被物化，像藝術品般被男性欣賞品評是常態。而耽美CP中主要是男性間的故事，女性不再是被欣賞的對象，而是處在觀賞者甚至主宰者的地位，是對現實中男性霸權的顛覆。這是耽美文化在女性觀眾之間興起並趨於繁榮的深層原因。

耽改劇大量來襲，如何去粗取精

新媒體環境下，傳受之間的界限越來越模糊，觀眾在觀看劇集的同時也擁有在社交平台上的話語權。依托網絡與各種社交軟件，觀眾擁有了尋找認同和表達自我的機會。她們因為共同的愛好而聚集，形成圈子，彼此交流，並向外界發出自己的聲音。

隨著新媒體的無遠弗屆，耽美文化在社交媒體形成燎原之勢，同人創作層出不窮，有時甚至成為影視作品宣傳的重要力量。由此而來的流量、周邊消費等等，給作品帶來巨大的商業價值。

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《中國網絡視聽發展研究報告》顯示，從2019-2020年上半年上線的631部網絡劇的熱度指數排行來看，仙俠劇《陳情令》排在首位，高熱度同時也帶動了相關的消費。

這部劇開啟了會員超前點播的先河，結局當晚500餘萬人點播，按照30元價格來計算，平台憑藉點播獲得了1.5億元。同時該劇首次以影視劇為名在中、泰兩地開辦主創演唱會，相關周邊產品開發也形成了完整的產業鍊和成熟的變現渠道，發揮持續的長尾效應。

耽美文化雖然仍然屬於亞文化，但具有消費主義特性，能夠轉化為強大的消費拉動力。追逐商業利潤是市場化的必然取向，作為大眾文化的影視劇自然不可能錯失這樣的機會。

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目前已知已經官宣開機或者殺青，由耽美小說改編的電視劇，已經有《皓衣行》﹑《殺破狼》﹑《天涯客》﹑《張公案》﹑《左肩有你》五部，而還有更多的作品已經備案完成，正處於籌備階段。除了耽美小說改編劇之外，通過CP互動做宣傳，也已經是國產劇集宣傳的常規流程。

但市場火熱的同時也伴隨著爭議和風險，由於同性戀仍然是影視作品諱莫如深的元素。無論是真正的耽美改編還是其他劇集中「賣腐」，劇集中人物關係的刻畫往往都是打「擦邊球」。如果尺度拿捏不到位，也會招致觀眾的反感。

此前《棋魂》導演劉暢接受采訪時表示︰

我們在寫劇本和拍攝的時候不會去強化CP感，我希望我傳遞的東西是友情，但我們也知道觀眾會去嗑CP。大家接收到、感受到的東西不一樣，這是必然的，但這一定不是我們去硬塞給觀眾的。 劉暢

導演的態度獲得了眾多粉絲的肯定，甚至因此創造出一個新詞——過油不基。可見即使是熱愛嗑CP的粉絲群體，也並不希望主創為了展現CP而過度「發糖」。這樣的「糖」反而讓人感覺油膩，難以下嚥。

顯然結局的口碑下滑證明了這一點，也給導演的尺度拿捏敲響警鐘。但除開結局的爭議，《棋魂》無論是製作還是人物的刻畫都是優秀的，「亮光CP」之間打動人心的並不是最後的親密互動，而是他們始終在追求圍棋的道路上彼此追趕、相互救贖的情誼。

「亮光CP」之間打動人心的並不是最後的親密互動，而是他們始終在追求圍棋的道路上彼此追趕、相互救贖的情誼。（《棋魂》劇照）

總的來說，無論是《偽裝者》﹑《瑯琊榜》還是《棋魂》，除開CP元素，首先它們作為一部影視劇是合格的，主題、製作、人物刻畫等雖不絕對完美，但都有可圈可點之處，其次才是主角之間情感關係的進一步把握和解讀。

無論是即將井噴的耽改劇，還是希望通過「耽美CP」給熱度添一把火其他劇集，首先要保證的是劇集的完成度。想真正分到「CP紅利」這一杯羹，單純寄望於「發糖」，怕是不夠的。

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