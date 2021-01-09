多圖︳韓美女數學補習老師朱睿知神似Twice彩瑛！男學生爭上佢堂

數學是令不少學生頭痛的科目，許多人對於上數學堂這件事更是抱著避之唯恐不及的心態，不過如果你的數學老師是韓國這位仙氣爆表的美女可就不一定了。她的名字是朱睿知（주예지，音譯），目前在補習班擔任數學老師，教授高中數學微積分科目，在補習界享有高人氣，更因為出色的外型與清新氣質有著「補習界女神」的稱號！ 文：Amber Chan, Adam Lin／GQ Taiwan

任職數學補習老師的朱睿知憑其亮麗外形而受網民關注！不少網民更表示「如果她是我老師，我數學一定會很好」▼

+ 11 + 11 + 11

朱睿知畢業於南韓中央大學，目前擔任補習老師，教授高中數學微積分科目。她在課堂上的一舉一動都是焦點，也很懂得經營自己的形象，不時在網路上分享教學短片和學生的合照，讓大家一窺教學實況。從一張張笑開懷的合照看來，朱睿知應該是個很親切的老師，和學生感情不錯！據說她開的課總是場場爆滿、座無虛席，而且常常整班都是男學生！（到底是真的來學數學的還是…？) 也是啦…如果有個這麼美的老師，能不專心上課也難！就算沒學到東西，能跟這麼美的老師相處也算是值回票價（？）

許多網友認為朱睿知五官神似南韓女團 Twice 裡的彩瑛。（IG@twicetagram）

朱睿知清秀的五官和脫俗的氣質實在讓人很難不注意，每每發文總是引來網友留言：「當我的老師吧！」、「如果她是我老師，我數學一定會很好」、「想回去重讀高中了」、「這臉蛋完全可以原地出道！」、「以前都聽不懂微積分，看來是沒遇到正妹老師啊！」、「認真教書的模樣，讓她看起來更美了」許多網友更認為她五官神似南韓女團 Twice 裡的彩瑛，或是韓國女演員白珍熙。

【相關圖輯】【多圖】本土美女紋身師蘇小小 甜美外貌姣好身材IG狂吸22萬Fans

+ 11 + 11 + 11

除了個人社群帳號，朱睿知還架設了個人網站推銷自己的教學課程，不只清楚條列課程架構，還附上教學短片和專業的形象照，配上粉嫩的配色，以補習班老師的網站設計來說算是十分精美！你看～那個燦笑…乍看之下還以為是哪位女明星來代言補習班了！「數學不好」的各位，趕緊追蹤朱睿知的IG帳號和個人網站吧！

【相關圖輯】盤點5大台灣美女直播主 小辣椒似足TWICE娜璉 克萊兒韓星味濃（點圖放大看更多IG美照↓↓↓）

+ 15 + 15 + 15

這樣的健身課怎能不報到？韓國最美女教練「尹老師」用最甜笑顏征服你的心！

韓網熱議！新人演員「曹承希」美顏激似潤娥、Krystal、徐睿知合體，舞蹈系出身清純又自帶冷豔神秘感！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：整班都是男同學！韓國「補教界氣質女神」朱睿知，簡直是仙女下凡來教數學！】