2020年20大寫真女星出爐　身材外更比獨特才藝　誰僅敗於雞排妹？

各位還記得去年的20大寫真女星各個「超胸狠」嗎？今年《DailyView網路溫度計》再度調查了2020網友熱議的寫真女星！

今年各路正妹都加入了拍攝寫真的戰局，從本來就有許多寫真明星的職棒啦啦隊員、藝人、網紅等，今年又加入了不少實況主及YouTuber。除了依舊「胸猛」以外，今年不少女星都以特別的方式來吸引群眾的目光，究竟有哪些女星殺出重圍，成為討論度最高的寫真女星呢？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查自2020年開始發行的寫真集女星，我們為各位整理出了20位養眼「佼佼者」，快和我們一起看看有誰入榜吧！▼▼▼

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（DailyView授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月15日，近一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020寫真女星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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