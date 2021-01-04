Jeffrey連拍兩ViuTV節目認知度大增　戴口罩行山獲途人認出打招呼

Jeffrey魏浚笙自從於ViuTV節目《調教你男友》中亮相後，憑出眾外表兼反差萌的性格升成為新一代「姐姐殺手」，人氣十級跳的他近日更再下一城擔任遊戲節目《膠戰》的班底，為玩遊戲拋低男神形象醜態百出，成功再賺取一批年輕妹妹粉絲，吸粉程度強勁到連ViuTV都不得不頒發「ViuTV最想據為己有的藝人」獎項給這位超級新星。

Jeffrey擁有模特兒般的外貌與身形。（《調教你男友》影片截圖）

Jeffrey近日徹底拋開形象玩遊戲節目《膠戰》。（《膠戰》影片截圖）

昨日（2日）Jeffrey在Instagram透露自己去行山時，戴住口罩都被不少行山人士認出打招呼，令他相當高興：「謝謝這幾天在街上一直看到不同年齡層的觀眾熱情的跟我們打招呼，因為《膠戰》有很多family（家庭）跟小弟弟小妹妹一起看，所以也收穫了一群超級年輕的觀眾群！」

Jeffrey表示自己去行山遇到不少觀眾跟他打招呼。（Instagram：@jeffreyngai）

Jeffrey早前在Instagram發文形容2020年的變化簡直是「天翻地覆」：「這一年無論你們是因為 《調教你男友》、《膠戰》還是其他曝光認識我，我都特別感謝和珍惜有這樣的機會讓我在電視機面前跟大家見面。」他亦表示自己沒有簽公司，所以自己要一個人獨自走下去，無論是服裝、工作安排、拍照、拍片、剪片還是拍攝節目等等都要一腳踢，責任感和壓力都很大令他覺得相當困難，亦承諾一定會在過程中汲取經驗繼續努力進步：「哪怕要逆著光，我相信黎明那道光終究會打破黑暗，一起繼續勇敢的向前走。」

Jeffrey獲ViuTV頒發「ViuTV最想據為己有的藝人」獎項。（Instagram：@jeffreyngai）

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