《Penthouse》金素妍15歲被指唔似童星　天生老成25年後更顯年輕

由李智雅、金素妍和柳真主演的話題韓劇《Penthouse》開播時因被指是變態版的《天空城堡》（Sky Castle）而備受關注，日前播出最新一集第15集中，金素妍以沾滿鮮血的雙手彈琴將委屈、憤怒與愧疚之情一次過爆發出來，令收視再創新高錄得23.3%，要在尚餘六集內打破《天空城堡》大結局所創下的23.779%收視紀錄並非難事，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」收看。

金素妍憑出色表現成近期話題人物。（Instagram：@sbsdrama.official）

金素妍以沾滿鮮血的雙手彈琴將委屈、憤怒與愧疚之情一次過爆發出來（《Penthouse》影片截圖）

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現年40歲的金素妍於中學二年級時被電視台製作人發掘並成為童星，並於15歲之齡奪下KBS《演技大賞》的童星獎，之後她更有份出演話題劇集《順風婦產科》及《愛上女主播》。她曾經在綜藝節目憶述自己奪童星獎的趣事，原來當年在她得獎後電視台收到多個投訴電話，批評「為什麼童星獎時讓成人拿走？」

金素妍15歲的時候已經很老成。（網上圖片）

金素妍講過自己當年奪童星獎後，電視台收到多個投訴電話，批評「為什麼童星獎時讓成人拿走？」（網上圖片）

原來因為當年15歲的金素妍的外貌已經很老成，不知還以為是2、30歲的女星，因此能夠理解被誤會。然而，相隔25年金素妍的外貌亦未有太大的改變，外界反而更覺得她望落比40歲年輕，像一個2、30歲的女星。

金素妍現年40歲。（Instagram：@sbsdrama.official）

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