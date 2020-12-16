女神降臨｜22歲朴柔娜憑《天空城堡》爆紅　冷酷女升呢做校園女神

改編自韓國超人氣同名網路漫畫的電視劇《女神降臨》於上周正式開播收視不俗，男女主角車銀優及文佳煐因為神還原漫畫中的人物「李修豪」和「任朱靜」而獲讚，其中在劇中飾演校園女神姜秀貞的朴柔娜亦相當搶鏡，表現備受矚目。

車銀優及文佳煐神還原漫畫中的人物「李修豪」和「任朱靜」。（《女神降臨》劇照）

朴柔娜在《女神降臨》中飾演校園女神姜秀貞。

現年22歲的朴柔娜近年先後參演多部人氣劇集，包括 《我的ID是江南美人》、《天空城堡》（Sky Castle）和《德魯納酒店》均有不俗的演出，她當時直言憑《天空城堡》爆紅之後雖然經常被路人認出，但卻因為「車世麗」的角色設定，令她被誤會是個很難相處的人：「一般被觀眾認出來的話，都會要求合照的，但是沒有人敢靠近我，我有時主動過去，他們居然避開了！不久前在網上看到評論，有人說看到世麗，但是害怕得不敢靠近。」令她不禁直呼傷心，也笑指自己只是話不多，內心可是相當熾熱。

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朴柔娜去年在《德魯納酒店》飾演辣手摧毀張滿月（IU飾）的松華公主，令觀眾氣憤難平，一度怒轟她長相平凡。不過當時亦有不少網民為她平反大讚她是「典型的韓國美女」、「有性格」，今年她更晉升女神行列，在《女神降臨》中飾演校園女神姜秀貞。不過面對一大班漫畫原著的粉絲，朴柔娜表示自己與漫畫角色的相似度只有40分：「我認為文佳煐前輩與漫畫最為相似，當初聽說她要演繹這個角色，我覺得太適合了！至於我的角色，秀貞是一個成績好、性格好、人氣高的『原生女神』，但是她也會因為别人不知道的家事而苦惱，和原作相比，角色有點變化，我也很期待看見她的面貌。」相信觀眾們透過《女神降臨》，可以看到朴柔娜的另一面。

（tvN）

《女神降臨》講述長相普通的任朱靜（文佳煐飾）透過整容般的化妝技巧，成為人人稱羨的網路女神，卻意外被學霸校草李修豪（車銀優飾）發現了真面目，又結識了高冷男神韓書竣（黃仁燁飾）和元祖女神姜秀貞（朴柔娜飾），展開了風波不斷的高中生活和浪漫愛情故事。劇集逢星期三、四深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

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同場加映文佳煐如何神還原漫畫中的任朱靜：

【女神降臨】文佳煐神還原原著漫畫 徹底放下女神包袱扮醜女獲讚