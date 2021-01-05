一月日劇排住隊開播　木村拓哉憑《教場II》再變身魔鬼教官

剛踏入2021年，不少日劇排住隊開播，除了改編劇《認識的妻子》及《虹色病歷簿》之外，去年熱播、由木村拓哉主演的《教場》更添食宣布以第二季回歸，日劇迷於今日（5日）開始就能於「黃Viu煲劇平台」追看。

魔鬼教官回歸：《教場2》

《教場》作為日本富士電視台開台60周年的特別獻禮，去年1月播出後獲得廣大回響，續作《教場2》繼續由木村拓哉擔正，劇情講述奈川縣警察學校的魔鬼教官風間公親（木村拓哉飾）以非一般的教學手法，培養第200期學警成為獨當一面的優秀警察。

日前木村拓哉率領福原遙、上白石萌歌和杉野遙亮等一眾「學生」現身劇集發布會，提到在疫情下進行拍攝，木村表示尤其辛苦，同時對於年輕演員的付出給予高度肯定：「有時候一個場景要拍攝140個鏡頭，每個鏡頭都記錄了演員們的敬業、對品質毫不妥協的一面；或許正因如此，我對我們的演員有著一份偏愛，感覺自己好像成為了真正的教官一樣。」劇集將於今晚（1月5日）於「黃Viu」上架，觀眾亦可一併再重溫《教場》。

+ 5 + 5 + 5

人氣韓劇改編：《認識的妻子》

《認識的妻子》將於1月7日起逢星期四晚上播出。（《認識的妻子》官網圖片）

《認識的妻子》改編自同名韓劇，由大倉忠義和廣瀨愛麗絲主演，劇情講述銀行職員劍崎元春（大倉忠義飾）每日過著公私受壓的生活，某天他和朋友喝酒、抱怨妻子劍崎澪（廣瀨愛麗絲飾）從可愛少女變成潑辣惡妻時，突然在陌生男子手上得到一枚能夠穿越時空的500日圓幣！回到過去的他決心跟另一個人結婚，這時卻重遇「前妻」，人生從此變得不一樣。

韓版《認識的妻子》由池晟和韓志旼共同主演，劇集於2018年播出後收視高企，並獲得同時段節目收視冠軍。日劇版將於1月7日起逢星期四晚上播出。

非一般醫療劇：《虹色病歷簿》

《虹色病歷簿》將於1月21日首播，逢周四深夜在「黃Viu」上架。（《虹色病歷簿》海報）

溫馨醫療日劇《虹色病歷簿》以「與疾病共生共存」為主題，講述患上怪病的急救醫生紅野真空（高畑充希飾），隱瞞病情到偏遠的「虹之村」診所工作，期間遇上充滿個性的村民，並與他們共同成長的故事。

除了由零負評新生代實力女星高畑充希擔正外，《虹色病歷簿》還網羅日本影帝井浦新和上位男星北村匠海加盟，豪華的演員陣容引發期待！對於首次挑戰醫生角色，高畑充希直言是人生關卡：「因為我很不擅長飾演醫生、律師等專業角色，一直以來都盡可能避免，這次演出真是非常大的突破。」劇集將於1月21日首播，逢每周四深夜登陸「黃Viu」。