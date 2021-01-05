41歲蔡琳第二次離婚後首露面　開懷大笑卻更顯憔悴

現年41歲的韓國女演員蔡琳於20年前憑《愛上女主播》走紅，不過她自從10年前拍完《Oh My Lady》之後逐漸淡出韓國娛樂圈，2014年與內地男星高梓淇結婚後在中國內地發展拍劇。蔡琳上年年尾宣布結束6年婚姻後，日前更新社交網站公開多張近照，雖然看似很開朗，但網民卻認為她難掩憔悴。

蔡琳於20年前憑《愛上女主播》走紅。（《愛上女主播》劇照）

蔡琳於周日（3日）在Instagram上載多張去咖啡店消磨時間的照片，同時亦是她於離婚後首度露面：「2021年開始得怎麼樣？我覺得自己還是需要用咖啡因和甜品充充電！」蔡琳在其中一張照片中一手拿着電話一邊開懷地笑，雖然看似心情很輕鬆，不過不少網民都覺得她在其餘照片中心事重重，看起來亦有點憔悴。

現年41歲的蔡琳於離婚後再分享近照，開懷大笑的樣子看似心情很輕鬆。（Instagram：@chaelim_328）

蔡琳於24歲時與歌手李承煥結婚，不過婚姻只維持了3年就告終，直到她33歲因接演內地劇《李家大院》時與高梓淇結緣，並於2014年再婚，三年後生下了兒子Eden。然而這段婚姻只維持了6年，據悉是蔡琳要求老公陪她到韓國生活被拒絕而成為離婚最大主因。

蔡琳上年年尾宣布結束與內地男星高梓淇的6年婚姻。（網上圖片）

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