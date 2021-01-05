《造星》軍團承姜濤勢為樂壇注新血　Phoebus領P1X3L做陳奕迅師弟

新冠肺炎肆虐，不過環球唱片就選擇逆市而行，除了AGA（江海迦）和Gin Lee（李幸倪）陸續在樂壇上站穩陣腳外，2021年更會力推出四組新人單位，而當中兩組均由《全民造星II》出身，包括由冠軍吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的跳唱組合P1X3L，以及曾比特（Mike）；除此以外，還有由獨立音樂人組合石山街和男團出身的趙浚承（Gary），為樂壇注入新血。

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跳唱組合P1X3L（讀音Pixel）是繼MIRROR及ERROR後，《造星》產出的第3隊男團，成員吳啟洋（Phoebus）近日以師兄身份亮相《全民造星III》總決賽，與近日勇奪叱咤樂壇我最喜愛的男歌手我最喜愛的歌曲大獎的姜濤擔任嘉賓，又唱又跳炒熱現場氣氛，實力進步獲讚！P1X3L將推出派台歌《Braceless》，宣揚不應被世人的固定審美尺度所框死，也許別人眼中的「礙眼」缺點，正是自身的優點。

《全民造星II》冠軍吳啟洋決賽與姜濤合唱 為2021年初出道造勢

同為《全民造星II》為人所認識的還有Mike，在比賽時已憑獨特聲線及唱功令人注目，所以獲導師Eric Kwok（郭偉亮）賞識，並親自引薦入環球，更親替 「愛徒」 造勢，表示由參賽至出道提供「一條龍服務」，希望打造新一代悲情歌王。 Mike將推出主打歌《我不如》，並由Eric Kwok親自作曲和監製、「叱咤樂壇填詞人大獎」得主林若寧填詞，歌詞講述自己猶如「美女與野獸」的野獸，眾人認為他配不上美麗的公主，只能默默承受他人的冷嘲熱諷，如果不配做人，或不配與人在一起，倒不如自己一個人孤獨終老。

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除此之外，組合石山街由男成員Marstn及女成員Yeung Tung組成，二人均是獨立音樂人，擅長不同樂器，作曲及编曲，並曾與不同歌手合作，如Yeung Tung曾替唱作歌手Serrini監製。石山街的音樂由他們一手包辦，2人歌聲充滿個性之餘又帶點型格和隨性，在派台歌《暗戀家》就能充分體現。另外，趙浚承（Gary）是男團出身，累積不少幕前演出經驗，包括拍攝電影等，但多年來他從未放棄追求音樂夢，即將推出的廣東作品《My World》由著名音樂人舒文監製和填詞。

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