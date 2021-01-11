《愛上女主播》女主女配命運大不同　金素妍凍齡蔡琳離婚後顯憔悴

經典韓劇《愛上女主播》於20年前播映時紅透全亞洲，當年只有21歲的女主角蔡琳憑亮眼表現火速躍升成為一線女演員，知名度遠超當年的女配角金素妍，然而相隔20年，蔡琳卻已淡出娛樂圈兼經歷兩次離婚，早前露面更被網民直踩面容憔悴顏值大跌；至於金素妍卻婚姻愛情事業美滿，外貌更拍得住當年拍《愛上女主播》時，零變化的五官獲韓國網民封為「韓國凍齡美女」。

蔡琳和金素妍在《愛上女主播》後發展大不同。（《愛上女主播》劇照）

金素妍於中學二年級時被電視台製作人發掘並成為童星，並於15歲之齡奪下KBS《演技大賞》的童星獎，但因為當年她的外貌已經很老成，不知還以為是2、30歲的女星，因此她得獎後電視台收到多個投訴電話批評誤以為童星獎由成人奪走。金素妍雖然繼續拍劇等知名度卻未有太大的提升，終憑2020年的高收視作品《Penthouse》中飾演著名女高音「千瑞璡」一劇吐氣揚眉成功爆紅，以大熱姿態奪《SBS演技大獎》的「中篇及長篇劇部門女子最優秀演技獎」，再加上她與結婚3年的老公李尚禹仍然像熱戀般一樣瘋狂放閃羨煞旁人，現年40歲的金素妍已經事業愛情兩得意。

當年20歲的金素妍在《愛上女主播》中與蔡琳鬥個你死我活。（《愛上女主播》劇照）

40歲的金素妍的外貌與當年沒有太大分別。（Instagram：@sbsdrama.official）

金素妍和老公李尚禹經常放閃光彈。（Instagram：@sysysy1102）

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比金素妍年長1歲的蔡琳於《愛上女主播》之後，2003年與歌手李承煥結婚，不過婚姻只維持了3年就告終，她雖然繼續拍劇，但她於2010年拍完《Oh My Lady》之後逐漸淡出韓國娛樂圈，她於2014年與內地男星高梓淇結婚後在中國內地發展拍劇，但人氣已經大不如前，她於三年後生下了兒子Eden後專注家庭，惟蔡琳上年年尾宣布結束6年婚姻，上周日（3日）她在Instagram上載多張離婚後的近照，雖然看似心情很輕鬆，不過不少網民都覺得她在其餘照片中心事重重，看起來亦有點憔悴。

蔡琳於20年前憑《愛上女主播》走紅。（《愛上女主播》劇照）

蔡琳上年年尾宣布結束與內地男星高梓淇的6年婚姻。（網上圖片）

蔡琳於離婚後首度露面，網民覺得她難掩憔悴。（Instagram：@chaelim_328）