BLACKPINK近日正忙於為月尾的線上演唱會做準備,一向愛錫粉絲的Jennie也不忘在IG上傳日常照,與大家互動。昨天(10日)Jennie罕有公開性感生活照,更向粉絲預告正在準備一些特別的東西。

Jennie小露性感馬上成為熱話。(IG/@jennierubyjane)

Jennie昨天只是上傳了數張日常照小露性感,短短5小時已吸超過360萬讚好,可見她的國際性的高人氣。正在準備月尾BLACKPINK演唱會的Jennie,在IG預告「Preparing something fun for you guys」,未知是否在透露演唱會的特別表演。粉絲大讚Jennie身材非常好外,亦感嘆一張生活照都能拍出雜誌感,表示「果然時尚靠臉完成」。

Jennie向粉絲預告正在準備一些特別的東西。(IG/@jennierubyjane)

