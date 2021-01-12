金世正與EXO世勳拍節目累父母被粉絲罵　直播澄清兩人從沒有聯絡

現年21歲的韓國前女團gu9udan成員金世正，雖然剛剛經歷完組合解散風波，不過近期憑住Netflix熱播劇集《驅魔麵館》而備受關注，無論在韓國還是海外都人氣急升。然而近日卻有激進粉絲不滿她在綜藝節目《Busted！韓星齊鬥智》（범인은 바로 너）中與EXO成員世勳有互動，湧進她的Instagram留下惡意留言，就連世正的父母亦牽涉在內。

金世正多方發展，歌唱演技綜藝都能見到她的蹤影。（IG/@ clean_0828）

金世正和世勳由2018年起已經加入《Busted！韓星齊鬥智》第一至三季的固定班底，因此少不了在節目中展現默契，卻被部分激進粉絲認為兩人偷偷拍拖而炮轟世正。世正昨日（11日）在Instagram開直播時讀到「和世勳經常聊天？」的留言時，表現出尷尬的樣子說道：「很多粉絲…確實我們關係很好，在節目上也很有默契，但真的完全沒有那樣子（戀愛）的事情，私底下從來都沒有聯絡過，只是很開心地拍節目而已，請不用擔心。」

《Busted！韓星齊鬥智》第三季的班底陣容鼎盛，除了世正和世勳之外，還有劉在錫、李光洙、金鍾旼、李昇基、朴敏英、和安在旭。（《Busted！韓星齊鬥智3》宣傳海報）

世正坦言私下沒有和世勳聯絡，叫大家不要誤會。（Instagram：@ clean_0828）

世正亦坦言因為自己而無辜令父母收到牽連：「我收到比想像中還要多的私訊、留言，甚至爸爸媽媽的Instagram也被留了很多不好聽的說話，所以我一直在猶豫要不要講，希望不要再傳那種訊息就好了。」

（Instagram：@ clean_0828）

世正於2016年參選《PRODUCE 101》時奪第二名並成為限定女團I.O.I成員，結束為期9個月的I.O.I活動後雖然繼續以gu9udan成員身份發展但未有太大突破，最終組合於上月31日正式解散。雖然無緣再做女團成員，但世正近日因為主演劇集《驅魔麵館》而演技備受肯定人氣急升，轉行演員路似乎勢在必行。

金世正飾演的都荷娜，是一名擁有敏銳聽覺，能夠準確推測出惡靈所在位置的女生。（《驅魔麵館》劇照）

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