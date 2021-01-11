周杰倫1600萬放售婚前8000呎愛巢　極奢華歐陸古堡內部裝修曝光

台灣樂壇天王周杰倫和老婆昆凌於2015年在英國舉行古堡式婚禮正式成為夫妻，婚後五年兩人不但依然愛得煙靭，更與一對仔女小周周和小小周組成一家四口，展開童話般的家庭生活。今日（11日）有報道指周董託地產放售他和昆凌結婚前所住的8000呎愛巢，以5800萬新台幣放售，歐陸式內部裝潢亦因此曝光。

周杰倫一家四口相當幸福。（Instagram：@hannah_quinlivan）

該豪宅單位「荷蘭灣」於新北市淡水區，樓齡12年，整幢別墅採用古堡建築風格，再加上能望到整片海景，令該屋苑種滿異國風情。周杰倫放售的5樓相連單位總面積226.82坪（約8070平方呎），共有3房6廳和5廁所。屋內裝潢走昆凌最愛的奢華歐陸風格，極高樓底還有私家電梯，車庫更足足有50坪（約1800呎），大過不少人的屋企。據悉該單位亦是他2014年拍《手寫的從前》MV時所取景的地點，當時令不少粉絲爭相去古堡建築風格的「荷蘭灣」朝聖，而周杰倫亦與昆凌在結婚前在這裏開派對。

有報道指周董託地產放售他和昆凌結婚前所住的8000呎愛巢，以5800萬新台幣（約1600萬港元）放售。（591房屋交易網）

周杰倫放售的5樓相連單位總面積226.82坪（約8070平方呎），共有3房6廳和5廁所。（591房屋交易網）

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有業界人士透露，一個「荷蘭灣」的單位在幾年前只需1000多萬新台幣（約280萬港元），如今已經上漲一倍以上至少要2000多萬（約550萬港元）。而周杰倫的豪宅單位因為是兩個單位合併而成，因此樓價比一般單位高，周杰倫的這個單位若然最後以5800萬新台幣（約1600萬港元）放售，就會成為最高總價紀錄。

荷蘭灣整幢別墅採用古堡建築風格，再加上能望到整片海景，令該屋苑種滿異國風情。（591房屋交易網）

出道21年的周杰倫據傳身家高達60億新台幣（約17億港元），手上的物業還有「元大一品苑」、「仁愛尚華」、「元大欽品」等，價值至少都有10億新台幣（約2億8千萬港元），據悉他還於日本東京、美國洛杉磯比華利山莊和澳洲都有物業。

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