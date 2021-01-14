胡杏兒自爆TVB時期壓力太大或有抑鬱症：吃也吃不好、睡也睡不好

前無綫藝人胡杏兒近日在內地接受著名主持人魯豫專訪，談及在TVB十年的經歷，她坦言當時事業沒有突破，更飽受外界攻擊，形容當時自己的狀態或有輕微抑鬱。

胡杏兒在《演員請就位》中的演技廣獲好評。（影片截圖）

鲁豫有約｜受TVB力捧演技被批浮誇 胡杏兒：咬着牙關就走

胡杏兒在內地綜藝節目《演員請就位2》的演技大獲好評，她曾公開說道：「沒有TVB，沒有胡杏兒」，是故胡杏兒在TVB的經歷引起了外界好奇。她在《魯豫有約一日行》中憶述，因為當年在TVB拍劇前期經常飾演妹妹的角色，演技未有突破的空間，感覺是「挺害怕的」。

胡杏兒當年亦憑殅善茵一角獲得首個「萬千星輝頒獎典禮」獎項—2002年「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」。（網上圖片）

她直言當年自己因壓力太大而可能患上抑鬱症，「前期的那段拍攝的時期是不開心的，不能說是很enjoy的，很焦慮，可能真的是有輕微的抑鬱症的。吃也吃不好、睡也睡不好。一直就是被評價你的作品好不好，說你演的不好，沒演技啊、說你浮誇啊。」

胡杏兒接受《魯豫有約一日行》訪問。（影片截圖）

胡杏兒更稱，上述這種飽受壓力的生活過了整整十年，之後才終於苦盡甘來，「（當時）沒有朋友啊，也沒有家人，也沒有娛樂。就過了那十幾年就慢慢得到了一些，無論是經濟上，還是地位上（相應的回應？）對！就自己才敢覺得，我可以慢下來找回自己的生活。」

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