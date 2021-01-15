新還珠格格︳靚仔老外畫師情訂男友　當年顏值爆燈與永棋爭小燕子

《還珠格格》是經典電視劇，捧紅了趙薇、林心如、蘇有朋、范冰冰等演員，2011年推出《新還珠格格》，依舊難以超越原版，但當時因為在劇中加入一個外國人「班傑明」的角色，一度成為討論話題，如今10年過去，他最近無預警在Instagram宣布跟男友求婚成功的喜訊，「他說好！」感動一班粉絲。

潘傑明來自美國，因嚮往中國文化練得一口流利中文，赴台參加歌唱比賽意外遭瓊瑤發掘，為他度身訂造老外畫師一角。當年他棕髮碧眼顏值爆燈：

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班傑明的飾演者潘傑明在2020年12月15日與男友訂下婚約，確定對方答應他的求婚後，他藏不住開心之情：「奇蹟發生了！」他慶幸自己在2019年的10月13日結識了這位靈魂伴侶，儘管2020年發生了很多瘋狂的事，但值得慶幸的是，小倆口依舊陪伴在彼此身邊。

最後，潘傑明也幸福地說，他很期待未來與另一半的生活，「一起繼續為我們的人生創造奇蹟！」他不忘附上和未婚夫雙手交疊曬婚戒的閃照，往左滑還有他低頭親吻另一半的甜蜜照，不少粉絲看了也感動地紛紛獻上祝福。

事實上，潘傑明原先是一位來自美國的男歌手，2005年以青年大使歌舞團演員隊隊長的身分，帶團到內地進行為期30天的巡迴表演，2007年再度到大陸，2009年則赴台參加《超級偶像》第3季。雖然並未闖進決賽，但他在電視上展現的歌聲及流利的中文，讓瓊瑤注意到了，並決定要為他寫一個角色，就這樣他成為《新還珠格格》中，唯一沒有參加試鏡就入選的演員。

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