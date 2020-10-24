還珠格格｜84歲容嬤嬤近況曝光　潮揹Gucci落街市買餸真人勁Nice

瓊瑤電視劇《還珠格格》在兩岸三地熱播20年，是不少人共同的童年記憶，劇中的幾位主要演員趙薇、林心如、蘇有朋也因此走紅，至今仍享有高人氣。而演紅了劇中經典夕角「容嬤嬤」的李明啟，現實生活中其實是和藹的鄰家奶奶，近日現身街市買餸被市民偶遇，可愛的模樣再度受到網友討論。

李明啟在《還珠格格》中飾演心狠手辣的惡角「容嬤嬤」，雖然是皇后身邊的忠僕，但卻使盡心機對女主角百般刁難，對紫薇（林心如 飾）施以針刑的橋段，更是成為劇中廣為人知的經典一幕。

84歲的「容嬤嬤」李明啟當年對紫薇扎針一幕成為不少人童年的黑暗回憶，奸到出汁的她遭大眾唾棄，出去買餸會被掟雞蛋。不過，其實容嬤嬤真人和藹可親，與角色反差勁大，而她年輕照片曾曝光，校花級顏值獲讚可以演香妃！按圖逐格回顧：

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近日，今年已經84歲的李明啟逛菜市場被偶遇，紮起一頭灰白的長髮，戴著眼鏡穿的一身輕便，購買食材時還一臉笑盈盈，親切的模樣絲毫沒有明星的架勢，且已經高齡超過80歲了，還能自己出門買餸，健朗的身體狀況獲得了許多網友的讚賞。

不僅如此，有眼利的網友發現，李明啟身上所背的包包似乎是名牌（編按：疑似是Gucci），因此受到許多熱議，紛紛留言表示「容嬤嬤好潮」、「私底下的容嬤嬤就是鄰家奶奶，笑起來好可愛」，意外引起討論。

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