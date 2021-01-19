車婉婉爆老公「全條雲咸街最靚仔」　初見面卻嚇親：都唔啱taste

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-19 12:30

車婉婉早前在香港電台節目《守下留情》擔任嘉賓分享成長時的趣事，以及和澳籍老公Jonathan的認識經過。車婉婉透露自己多年來給人爽朗、男仔頭的感覺，是因為自己在哥哥和弟弟包圍下長大，就算玩玩具亦只能玩自製豆袋和橡筋繩，但其實自己都曾經像普通小女孩一樣擁有一顆少女心，非常之恨擁有一個Barbie公仔。

車婉婉早前在香港電台節目《守下留情》擔任嘉賓分享成長時的趣事，以及和澳籍老公Jonathan的認識經過。（港台Facebook）

車婉婉在單親家庭下長大，小時候與兩個大7至8年的哥哥、細5年的弟弟，以及媽媽及婆婆一同住在大角咀大同新邨的單位。她坦言自己的性格較男仔頭全因受到哥哥和弟弟的影響：「因為屋企冇女仔，同哥哥細佬玩，唔會學到啲嬌滴滴嘅嘢，媽媽又為咗生計成日出去，所以屋企唔係太多玩具，但女仔就算你幾咁爽朗，見到Barbie都會好想要！」她直到小學六年級時美國讀夏令營時，與當地一個外國人鄰居小孩玩才真正解恨：「我人生未見過咁多Barbie！我嗰陣時已經10、11歲，佢得6歲定7歲，用兩個籮嚟裝住啲Barbie，另一個仲籮裝住啲衫，仲有另一個籮裝住阿Ken！去佢屋企玩可以滿足我十幾年來對Barbie嗰種缺乏！」

車婉婉18歲時參加第十一屆《新秀歌唱大賽》奪冠後入行，她坦言小時候很迷哥哥張國榮，曾將他的照片貼滿自己的記事簿，沒想到入行後竟然有機會與他拍電影《戀戰沖繩》，更受到哥哥的照顧：「我好鍾意佢㗎，我之後都有話畀佢聽，佢好正㗎，例如我去拍嘅時候佢就會望住我話『婉婉，我今日又做咗30下sit up！』跟住我就同佢講『好靚仔呀哥哥，好掂，你唔使做喇已經好fit！』」車婉婉笑言當時因為在沖繩拍戲所以大家日日都對住大家而變得很熟悉，「佢係一個好nice嘅人，嗰時佢錄咗首主題曲《沒有愛》，因為當時我都係搵Alvin Leung做監製，所以佢就同我講『喂！Alvin同我做咗主題曲，你想唔想聽呀？我第一個畀你聽！』梗係想啦哥哥！我係超級fans嚟！跟住佢就拎部MD機出嚟，好開心，哈哈！」

車婉婉坦言自己視張國榮為偶像，兩人更因於電影《戀戰沖繩》合作而變熟。（電影劇照）

車婉婉和黎姿有份演出。（《戀戰沖繩》影片截圖）

車婉婉坦言以前睇相佬經常指自己嫁唔出，因此曾經覺得自己單身更加落得輕鬆，亦因為自己在單親家庭長大對婚姻抱懷疑的目光，如果婚姻不長久，生出來的小朋友更可能成為負累：「我媽媽同我講，雖然佢嘅婚姻非常失敗，但唔好因為自己嘅背景冇父愛而去否定自己嘅人生，佢話一個女人點都要結婚生仔先會人生完整。單親家庭係有一定缺陷，我又唔想下一代係咁樣，所以當下都有猶豫，但總覺得阿媽唔會老點我！」

車婉婉和澳籍老公Jonathan現育有一子BBQ，組成幸福三人家庭，但其實車婉婉初次與老公見面時對他並無好感，當時她在晚宴後和幾個朋友去蘭桂坊飲酒，聽到朋友指住車婉婉現時的老公說「全條雲咸街最靚仔嗰個出咗嚟！」：「我見到佢個背脊，嘩！又光頭又着尖頭波鞋，我好唔鍾意人着尖頭鞋，都唔啱taste嘅，唔使擰過嚟都知唔掂啦！然後就冇理到。然後入到去飲嘢我個朋友又話『阿車，嗰個男仔上咗嚟呀！』我就同佢講『你咁鍾意佢，你就去請佢飲嘢啦！』」結果卻因為朋友無心插柳之下認識到對方，並覺得他份人「幾可親」，雙方慢慢有好感並開始發展，拍拖3年於2013年結婚。

車婉婉笑言自己當時見到「全條雲咸街最靚仔」都無動於衷，後來卻成為了自己的老公。（Instagram：@cheyuenyuen1228）

當年車婉婉結婚後考慮到自己年紀大，本來打算找醫生幫忙接受人工受孕，卻竟然成功自然懷孕：「我驗咗兩支驗孕棒，然後行出廳同我老公講，『你同我即刻戒煙！』，我老公呆咗，即刻上網查吓呢個牌子檢孕棒有幾準！」雖然成功陀B，但因為已經42歲時高齡產婦，再加上子宮有瘤醫生不建議開刀，最後於2016年痛足13小時順產誕下8磅9安士重的兒子BBQ。

車婉婉和澳籍老公Jonathan現育有一子BBQ。（Instagram：@cheyuenyuen1228）

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