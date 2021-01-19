鄭爽代孕風波｜官媒提醒中國禁代孕　鄭爽強硬回應：遭勒索要維權

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-19 18:00

現年29歲的一線內地女星鄭爽，周一（18日）被爆與前男友張恒在美國找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到，鄭爽一家原本打算棄養一對子女，鄭爽本人更疑似親口說出：「打（胎）也打不掉，我都快煩死了」，令「小仙女」人設徹底崩壞。 未知是否受到該事件影響，就在爆出代孕欲棄養醜聞同日下午，由鄭爽擔任代言人的奢侈品牌Prada港股股價突然下挫，一度跌逾3%，最終收盤跌1.70%。鄭爽於周二（19日）已刪除了自己代言Prada的微博。 內地官媒也陸續發文提醒，中國明令禁止代孕。在遭受萬千指責後，鄭爽於周二下午回應事件，她未有否認代孕事件，並稱自己遭到以曝光隱私的勒索，以強硬態度表示要維權。

+ 2 + 2 + 2

鄭爽在微博發文表示，「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光。」即默認赴美找代母生子一事屬實。

據悉，鄭爽與張恆分手後，去年初傳出鄭爽發現兩人之前共同擁有的公司有嚴重財務問題，鄭爽聘請律師正式起訴張恒，而張恒在同年9月亦被限制高消費，又傳出張恒欠債、詐騙、攜款潛逃至美國等消息。

張恒於本周一澄清近期遭遇的詐騙、借高利貸等事，同時表示目前自己滯留美國，是因為需要「照顧並保護兩個年幼無辜的小生命」，並曬出一張他抱著兩個小孩的照片。隨後疑似鄭爽張恆孩子出生證明曝光，兩個孩子於不同時間出生，但母親現用法定名字都為「SHUANG ZHENG」。

同日一段聲稱為鄭爽及父母與張恒父親之間的對話錄音曝光，雙方為到底要棄養孩子、墮胎、抑或生下來而爭執不斷，期間鄭母指因為孩子已7個月大而無法墮胎，認為應先生下來，才交給他人領養。錄音中還聽到鄭爽爆粗抱怨「孩子打不掉」，讓網民怒轟「好絕情」，更有人狠批鄭爽前段時間才買了價值1億5,000萬人民幣的豪宅，但「豪宅裏竟容不下兩個嬰兒房」。

鄭爽同張恒已在2019年底分手。（影片截圖）

而根據鄭爽的說法，中美兩國的律師團隊從前年開始，就從協助她和家人與張恆一方溝通調解。鄭爽稱，在中國的法律程序中，她屢屢拒絕以曝光隱私的勒索。在美國的法律程序中，她要率先維權。鄭爽還說，身為藝人她深知中國疫情的防控與重視，「在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。」

鄭爽的強硬回應再次激起內地網民怒火，有人留言稱「代孕在中國被明令禁止，其對生命的漠視令人髮指…如此踐踏底線，法律難容，道德難容！」短短一小時內，獲得46萬個讚好。不少網民留言要求鄭爽退出娛樂圈，也得到了大量讚好。還有人希望鄭爽正面回應代孕事件和解釋錄音對話。

鄭爽爆出代孕風波同日，由她代言的Prada股價下挫。有網民調侃「Prada的眼淚Prada Prada地掉」，還有人揶揄鄭爽是「穿Prada的惡魔」。目前Prada官博已刪除了品牌話題下的鄭爽單人微博，鄭爽代言腕錶品牌Lola Rose官博也刪除了有關鄭爽的一切內容，曾拍攝過的雜誌《時尚芭莎》和《週末畫報》官博也刪除了鄭爽的封面內容。

相關圖輯｜鄭爽是Prada品牌代言人：

+ 7 + 7 + 7

雖然在美國代孕合法，但中國明令禁止代孕。因此在鄭爽回應之前，央視、共青團中央、紫光閣、中國婦女報、檢察日報等內地官媒已陸續發文提醒，「代孕違反中國法律、有悖道德倫理」。

根據中華人民共和國衛生部的《人類輔助生殖技術管理辦法》第三條，人類輔助生殖技術的應用應當在醫療機構中進行，以醫療為目的，並符合國家計劃生育政策、倫理原則和有關法律規定。禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎。醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。

圖輯｜陳凱歌作品《寶貝兒》涉代孕題材引起爭議：

實際上，近一個月來，代孕相關話題已多次登上微博熱搜。先是內地導演陳凱歌作品《寶貝兒》引起了極大爭議，被外界指責將代孕行為拍得過分「溫馨」，是「間接宣傳」代孕。當時最高人民法院主管報紙《人民法院報》也點名這部作品：「別以身試法，我國明確禁止代孕行為」。

此外，近日一則「首個遭代孕客戶退單女童無法上戶」的新聞也引起網民熱議。成都47歲代媽吳川川為財代孕，不料身染梅毒，遭客戶退單。她憐惜胎兒拒絕流產，跑回老家產女，因生活拮据賣掉出生證，如今謀求為3歲女兒上戶。

相關閱讀：內地大學女廁現「有償賣卵」廣告 以長相學歷定價名校生還要面試

+ 2 + 2 + 2

代孕是指女性接受他人委託，用人工生育方式為委託方生育孩子的行為，俗稱「借腹生子」。在為諸多不孕不育家庭圓夢的同時，代孕也打破了傳統生育觀念和生育秩序，甚至已形成黑色產業鏈。也因此，全面禁止還是有條件地開放代孕技術應用，仍是當前中國和全世界都面臨的艱難抉擇。

持反對態度的觀點認為，代孕不利於保護婦女生育自由和人身自由權。其次，代孕孩子出生後，如果一方當事人惡意以代孕協議主體不合法為由，主張代孕協議無效或者主張撤消，都將損害代孕子女的利益。

此外，代孕媽媽是否有權決定人工流產，孩子出生前委託父母死亡後的撫養權和生活如何處理，代孕媽媽在懷孕中產生意外或代孕嬰兒有缺陷是誰的責任，代孕費用在何種情況給付，這些都很有可能引起社會糾紛。而在鄭爽代孕事件中，不少人認為鄭爽一家出現棄養念頭，正正做了一個最壞的示範，「作為一個明星，具有強大的榜樣和示範作用，代孕+棄養，是跌破底線的行為。」

目前鄭爽與張恆雙方各執一詞，官司未有定論。但在代孕話題下，網民參與熱度空前，再加上官媒下場警告，不少人覺得事件已非一單普通的娛樂圈八卦新聞，更是一個值得關注和嚴肅討論的社會議題。