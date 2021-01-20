麥包因答應樂易玲續約要守信用　無緣以9倍人工過檔王維基旗下

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-20 17:00

麥包於2019年與TVB結束32年的賓主關係之後，主要打理冰室生意甚少在鏡頭前出現，間中才上不同節目做嘉賓。日前他在清談節目中講起他於TVB的往事，原來他於10年前曾經被王維基以9倍的人工力邀加盟HKTV，可惜當時他已經與TVB續約。

麥包現時主要打理冰室生意甚少在鏡頭前出現，間中才上不同節目做嘉賓。

他在節目中提到，自己在大台多年經歷過風風雨雨，雖然曾經在《西遊記》及《茶是故鄉濃》中做過主角，但卻慢慢不受到重用而萌生離巢念頭：「我都叫做過主角之一，但慢慢去到一部20集嘅劇，只得幾場，只有2、3場演出，仲要人哋當你係透明，劇本咁樣你做咗咁多功課，同導演講『係咪應該咁呀？』，但得到嘅回應係『得啦，唔使㗎喇！你錄埋VO（旁白）都得㗎喇』，咁何必呢！」

他憶述曾經見過一名PA（助導）在片場鬧一名曾經是粵語片時代的男主角，令他覺得自己可能他朝一日都會經歷同樣狀況：「我今日被人咁對待，所以我真係冇乜癮。如果我冇錢、冇名冇利，想過吓戲癮享受下都唔得，咁我咪走。」

蘇玉華早年獲邀加入無綫，估唔到成了她人生最痛苦的階段。（TVB《茶是故鄉濃》畫面）

麥包當年在《西遊記》中飾演「沙僧」而為人熟悉。(sun_gokong_90@IG)

麥包於2010年與TVB快完約時已經下定決心要離巢，並已經找到新的工作，當年好友陳妙瑛更邀請麥包去她經營的餐廳幫手。不過世事難料，麥包卻於年尾憑劇集《巾幗梟雄之義海豪情》奪「最佳男配角」，以為前路一片光明，卻又重蹈之前的覆轍：「以為一片光明啦，但之後10個月又冇工開，唔知點算好！」

麥包大讚在ViuTV拍攝這節目，團隊支援很強，他笑言這次除了一眾師奶，工作人員也有十幾個一起去，人強馬壯。（葉志明攝）

麥包坦言因為奪男配角獎而在大台身價上升兩倍以上，但其實當時王維基曾向他招手，並開出比大台多9倍的人工誠邀自己過檔，然而他已經與TVB續約而放棄過檔機會。他回覆《香港01》時表示，TVB與他續約時並不知道自己有意離巢，所以公司亦沒有與自己談及任何續約條件就加了雙倍人工，雖然與王維基當年所開出的薪酬差天共地，不過麥包坦言自己對當年的決定從無後悔：「多謝王生方面看得起，但當時己答應樂小姐續約，做人要守信，亦不後悔，從來簽约都是甘心情願的！」

麥包於2010年憑劇集《巾幗梟雄之義海豪情》奪「最佳男配角」。（資料圖片）

麥包坦言做演員「錢就梗係多好過少」，但近年有不少綠葉演員都因為「一年一騷」變相減薪而毅然離開大台，他則認為這是各人自己的選擇：「如不滿意可以不做，簽得，又是自己喜愛的工作，我會好好享受它！」