甄子丹大女生日公開跳舞影片　有板有眼甚有台型媲美KPOP偶像

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-20 15:20

甄子丹和汪詩詩的大女甄濟如（Jasmine）昨日（19日）17歲生日，一向熱愛跳舞的Jasmine在Instagram公開一段跳舞Cover影片作生日驚喜，以KPOP女團風格打扮的她無論是外形還是跳舞實力都媲美女偶像，令甄子丹不禁留言大讚：「You killed it!」

甄子丹相當愛錫Jasmine。（Instagram：@donnieyenofficial）

17歲的Jasmine已經亭亭玉立，猶如小女人一樣。（Instagram：@ jasmineyenofficial）

Jasmine擁有媽媽的美女基因之外，亦擁有䠷身形，再加上跳舞有板有眼甚有台型，被外界譽為「最有潛質的星二代」。日前她用美國女歌手Paloma MamiGoteo的歌曲《Goteo》拍了一段跳舞MV影片作17歲生日驚喜，片中的她換上多套成熟性感造型大展舞技，無論是wave、扭腰還是拉丁舞都能夠一一完美呈現到，她帶領一眾女舞者站在前方時的眼神尤其充滿自信，獨當一面的模樣猶如真正的女歌手一樣，令甄子丹和汪詩詩相當感到自豪，紛紛在Instagram留言並轉載：「Nui nui amazing！」、「You killed it！」。

Jasmine跳舞氣勢十足，可以加入做女團成員！（Instagram：@ jasmineyenofficial）

+ 9 + 9 + 9

另外，汪詩詩於昨晚亦有為Jasmine舉行家庭派對打邊爐慶祝生日，汪媽媽、妹妹汪圓圓一家及表妹湛琪清都有出席，至於甄子丹卻因工作在身無法一齊過，只能夠以視像形式為愛女慶祝。

汪詩詩於昨晚亦有為Jasmine舉行家庭派對打邊爐慶祝生日，汪媽媽、妹妹汪圓圓一家及表妹湛琪清都有出席，至於甄子丹卻因工作在身無法一齊過，只能夠以視像形式為愛女慶祝。（Instagram：@ sweetcil）

點擊回顧Jasmine以往跳舞的舞姿：

甄子丹女兒Jasmine上載新片騷舞功 盡得父母真傳成耀眼星二代

+ 20 + 20 + 20

點擊觀看更多甄子丹大女Jasmine的圖片：