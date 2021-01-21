陳柏宇結婚4年學會忍讓　符曉薇發夢老公出軌即諗點爭Abi撫養權

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-21 13:30

陳柏宇（Jason）於2017年與太太符曉薇（Leanne）結婚，現育有兩歲四個月的女兒Abigail，一家三口的甜蜜日常生活經常都能透過Jason為女兒Abigail開設的Instagram帳戶見到，Jason日前與太太拍片分享兩人4年以來的夫妻相處之道，原來兩人都分別有幻想過對方出軌？

陳柏宇和符曉薇一家三口總是很sweet。（Instagram：@leannefu_1027）

經常都有人說夫妻很難捱過「七年之癢」，Leanne坦言自己確實有幻想過Jason移情別戀，而Jason亦笑稱自己有夢到老婆出軌，但一睡醒就知道是夢境，不像老婆經常將夢境當成現實：「你話埋畀人聽你發夢我移情別戀，然之後你一起身嬲咗我吖！」Leanne笑言當下確實會很生氣：「起咗身我依然會延續呢個唔開心，哈哈！因為好真實啊，發完夢之後我都有幻想過，有瀟灑、悲痛，然後就好清晰咁諗，例如Abi都要跟我㗎喎！就咁諗晒成條路，哈哈！」

Jason日前與Leanne拍片分享兩人4年以來的夫妻相處之道。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

Leanne坦言與Jason結婚後最大的改變是比以前更常作出忍讓：「對住你要多啲（忍讓）囉，例如我以前同啲男朋友嗌交唔會輸㗎，原來係會輸㗎喎！輸得多，就出現咗忍讓呢樣嘢！」

Leanne覺得Jason令自己忍讓多咗。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

Jason坦言，當夫妻難免會有衝突，一定要有一方默默作出忍讓才能修補兩人之間的關係：「我忍讓係要希望我哋之間嘅關係和諧啲，我話你聽我忍讓唔代表會令到我哋之間嘅溝通和諧咗，當然我唔覺得忍讓就代表好委屈，因為呢個係一個選擇，如果我唔忍讓，就兩個都嬲，我忍樣嘅話，就兩個都唔嬲喎！」

Jason和Leanne相處總是充滿歡笑。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

Leanne補充指其實自己和Jason在忍讓方面好夾，能夠取得一個很好的平衡：「你會視我作為底線，你係唔忍先嘅首先放晒出去先，見到我面色開始難堪，你就會忍。但如果頭嗰part我唔做，你就要去做下一part，如果我忍讓先，你就會放手繼續。」

Leanne和Jason各自都有忍讓對方的時候。（YouTube：陳柏宇 Jason Chan）

自從女兒出世後，Jason和Leanne的睡眠習慣變得差天共地，Leanne成為全屋最夜瞓的人：「有時我3、4、5點先瞓，一起身就要換片餵奶，然後我睡眠質素又極差，因為我個女瞓覺好錫住老豆，永遠都會瞓喺我個枕頭搣我個嘴！」相反，Jason則變得更早睡，只希望可以在早上以精神一點的狀態陪伴女兒：「我係特登改變自己生活去迎合我同女之間嘅互動，如果我好似以前咁3點幾4點先瞓，我10點鐘一定冇辦法有一個好嘅心情陪佢玩！」

Jason表示自己在女兒出世後積極改變自己的生活習慣。（Instagram：@abigail92518）

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