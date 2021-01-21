22歲Jacky仔王樹熹到日本打工長住　多謝粉絲支持：會好掛住香港

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-21 21:45

童星Jacky仔（王樹熹）可說是陪着不少人一起成長，轉眼間他已經22歲，去年11月在城市大學媒體與傳播系畢業，不過他對未來似乎甚有規劃，周二（19日）他在社交媒體上載一張在機場離境大堂的照片，宣告跳出自己的舒適圈飛往日本工作，並已經取得5年簽證，打算留在當地定居和發展，他寫道：「2020年嘅挑戰，直到2021年先實現到...我要搬去日本工作啦！初時都係抱著試下嘅心情申請，竟然符符碌碌就合格咗。雖然去日本就代表要放棄香港嘅生活同工作，但係最後都下定決心挑戰，去一個似乎熟悉卻唔熟悉嘅地方，跳出自己嘅舒適圈。」

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Jacky仔在文中不忘感謝家人支持：「下呢個決定都係要多謝屋企人嘅支持同諒解，以及朋友一直嘅鼓勵（忍受我嘅抱怨），如果唔係都可能放棄咗。接近20年嘅演藝生涯（我都唔相信），好高興可以同觀眾以及一直支持我嘅粉絲一齊成長。」

除此之外讀傳播系的他又談到希望做媒體方面的工作：「今次嘅挑戰雖然唔係向演藝嘅道路發展，但係都係我而家最想嘗試嘅事。我會繼續分享我係日本嘅經歷同趣事！」由於當地疫情嚴峻，Jacky仔到埗後正進行14日隔離，又表示十分期盼狂食壽司、瘋狂打機，更話會好掛住香港。

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