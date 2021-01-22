楊思琦直播中爆喊　自爆曾受某人傷害：嗰個人係當時在位者！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-22 18:21

楊思琦周四晚（21日）擔任陳志雲網上節目《Stephen．傾》嘉賓，談起拍拖9年的前度李泳豪時，思琦妹態度迴避。至於當年未婚誕女，也是自己再三考慮後決定獨力撫養，又自言很喜歡小朋友，不會因外在因素而抹殺其生存權利；囡囡楊卓穎（Krystal）正好好長大，現時已經9歲，回想當年生下女兒後備受外界批評，她慶幸自己捱過了，亦對這個決定絲豪不後悔：「生完女之後，有啲唔開心，所有報道、頭條都係指責我，覺得好痛苦，感情其實冇對錯，其他人根本唔知我發生乜事，唔可以用咁嘅眼光評論我嘅決定，每個人做乜都係有佢嘅原因，唔可以一面倒用文字去攻擊，我好彩撐得住，如果唔係都幾難捱。」

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楊思琦更神情有點尷尬地爆出當年某人做了一些傷害她的事，但現在再看已經可以原諒對方：「佢做過傷害我嘅事。（而家仲有冇同呢啲人見面？）冇見到！但如果見到都會同佢打招呼。（點解可以原諒？）因為嗰個人係在位者，當其時嘅在位者。」至於去年2月出世，細仔Kody的父親是誰，思琦妹依舊不肯透露半句；皆因希望可以保護屬圈外人的另一半。

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