龔嘉欣奪大馬視后孖少婦聯盟慶祝　陳凱琳譚凱琪素顏上鏡如少女

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-22 12:15

龔嘉欣（Katy）入行13年，繼2016年憑《幕後玩家》奪最佳女配角後，今年在《萬千星輝頒獎典禮》連下兩城，分別憑《香港愛情故事》奪最受歡迎電視女角色及《殺手》奪大馬視后，成績驕人。周四（21日）Katy率先約了「少婦聯盟」的兩位好閨密陳凱琳（Grace）與譚凱琪（Zoie）到家中慶祝。她又不忘貼出三人合照，在家中慶祝的她們打扮亦相對隨意，更似是素顏上陣，不過仍然迷人，現年29歲兼兩子之女的Grace仍如少女，而現年39歲兼一女之母的Zoie更是「過份」，完全在她臉上看不到歲月痕跡，不查資料甚至不知她與Grace相差10年！

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Katy寫道：「好開心我有咁好嘅朋友仔 第一個慶祝活動當然要留俾你地，Grace妳永遠都係咁支持我，同埋真係無所不談，呢份感情真係好珍貴難得！Zoie成日都係咁好、咁溫柔，仲要煲湯好好飲，我真係好幸福！新嘅一年希望我同我身邊嘅朋友仔，大家都身體健康、開開心心！」少婦聯盟是次雖三缺一欠沈卓盈，不過依然玩得高興！

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