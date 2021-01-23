《美國恐怖故事》無懼疫情開拍第10季！劇情與神秘海中生物有關？

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-01-23 15:30

傳聞為真！《美國恐怖故事》（American Horror Story）第十季從去年底就傳出將以《Pilgrim》定名進行拍攝，如今根據《Us Weekly》獨家消息來源證實這個傳聞，新一季的確會以此命名。

《Us Weekly》報導指出，《美國恐怖故事》第十季將於2月1號在麻州的普羅威斯頓（Provincetown）開拍，預計3月6日煞科。

消息來源進一步透露，所有演員、編劇和製作團隊都在當地進行短期租房：「所有房子都靠的很近，他們要出外聚聚，或到別人家做客應該很容易。其中一位主要編劇在海灘上還有間超大的房子。」

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普羅威斯頓位於麻州巴恩斯特布爾郡鱈魚角，平時居住人口只有幾千人，但在觀光季時會湧入上萬人口，也是著名的同志度假勝地。 當地有不少知名景點，其中與目前定名相關的為朝聖紀念碑（Pilgrim Monument），這是紀念 1620 年朝聖者在普羅威斯頓港口的首次登陸。

由於第十季自宣布啟動後，無論是前導海報、哈斯發布影片都與大海相關，如今又在臨海的普羅威斯頓取景，更讓人能確定這一季主題會與海中生物有關。

《美國恐怖故事》第十季於美國同志度假勝地取景（點圖放大↓↓↓）

此外，Ryan Murphy在《美國恐怖故事》系列時常描繪同性戀的情節，此次在普羅威斯頓拍攝，或許也會將劇情與現實中的背景結合，讓同志族群在螢幕上發光發熱。

《美國恐怖故事》第十季卡士包括Sarah Paulson、Evan Peters、Kathy Bate、比莉盧德（Billie Lourd）及新加入美恐宇宙的《寶貝智多星》（Home Alone）男星Macaulay Culkin。據傳他將與Kathy Bate有瘋狂的性愛場面。

《美國恐怖故事》已獲第十一、十二、十三季續訂，第十季與衍生劇《美國恐怖故事集》（中文暫譯，American Horror Stories）將於今年首播。

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