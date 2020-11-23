9年前恐怖「爛片」突然爆紅　觀眾誤以為真人真事：看完精神創傷

由美劇《美國怪談》（American Horror Story）導演Michael Goi執導的《Megan Is Missing》，電影在2011年僅曾在美國上映，但當時的評價普遍為負評。可是電影上映9年後，突然成為網絡熱話。據了解，電影近期獲超過8,300萬人次觀看，當中許多網民在觀看電影後，均指電影「帶來精神創傷」，還警告觀眾「量力而為」。電影突然紅遍網絡，連導演都感到震驚，他甚至呼籲影迷「切勿在半夜觀看」。

由Michael Goi執導的《Megan Is Missing》其實在2011年已經上映，但在近期忽然爆紅。（《Megan Is Missing》劇照）

《Megan Is Missing》其實是導演Michael Goi在14年前拍攝的作品，可惜當時電影未能找到發行商。直到2011年，電影終找來Anchor Bay Entertainment協助發行，如今由獅門娛樂所擁有。當時電影計劃在美國及紐西蘭上映，可惜後者以「損害公眾利益」為由而禁止電影上映。

雖然導演曾反駁電影是一部教育電影：「是一部教導青少年了解網絡潛在風險的電影。」可是最終紐西蘭當局當時認為，電影過分渲染青少年暴力及被性暴力的畫面。最終當局把電影列為「讓人反感」的電影，並稱讓電影上映會「損害公眾利益」，最終把電影納為「禁片」。

《Megan Is Missing》因為高中生Megan失蹤已展開。（《Megan Is Missing》劇照）

《Megan Is Missing》以高中生Megan失蹤的故事展開，當時她因為在網上認識了一名男生。在與對方會面後，Megan就再沒有出現，於是其好友Amy發起調查。電影上半部份以Megan為主角，由於她過去曾受性虐待，因而患上創傷後遺症，所以觀眾可以見到Megan的墮落生活。電影涉及強姦及暴力等戲碼，所以導演在拍攝時要求當時年輕演員的父母一同出席，好讓他們能了解其子女所參演的作品。

在Megan失蹤後，Amy發起調查，但也因此而遭到綁架，最終發現綁架Megan與Amy是同一人，兩人都遭到綁匪Josh的暴力對待及性侵。至於這個故事，導演僅用了10天便寫好劇本，並在一星期內完成拍攝。

許多影迷都以為電影的故事取材自真人真事而熱爆網絡。（《Megan Is Missing》劇照）

導演當時曾解釋創作《Megan Is Missing》的靈感是受到現實生活中所發生的兒童綁架案所啟發，而他也明白戲中部份劇情會讓觀眾感到不安，當中包括血腥暴力畫面及一段三分鐘的強姦戲碼等。唯他多次強調，他透過這極端畫面僅希望教育青少年不要輕易相信網上身分不明的用戶，還要了解網絡的潛在風險。

沒想到，電影在上映9年後，近期突然紅遍網絡。許多影迷在觀看電影後，都被真實的拍攝手法、畫面及故事嚇呆。不少觀眾在看過電影後，在網上指電影「帶來精神創傷」，更誤認為電影是改編自真人真事。最終這次爆紅要勞煩導演才能回應，他指出電影內容全屬虛構，僅其靈感源自真實案件，或者近年出現類此案件，才讓觀眾誤以為電影是改編自真人真事。

最後他還呼籲影迷：「不要在半夜觀看。不要單獨觀看電影。當電影出現「photo number one」時，你有四秒時間離開。」