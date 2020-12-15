澳洲27歲女稱受恐怖片影響　狂斬母親過百刀：縫合後她就能復活？

相信許多人都有觀看恐怖電影的，而澳洲去年發生一宗逆倫慘劇，27歲的女兒Jessica Camilleri聲稱受暴力恐怖電影影響，狂斬母親Rita Camilleri過百刀，直到母親的頭顱遭斬下才停止。滿身鮮血的Jessica Camilleri在行兇後站在街道上，最終她向警方承認殺死母親。早前新南威爾斯州最高法院經過兩天審理，裁定她謀殺罪名不成立，而較輕的過失殺人罪則成立。

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據Jessica Camilleri的辯護律師指出，Jessica Camilleri患上多種心理健康疾病，當中包括自閉症、社交障礙及閱讀障礙等。有指當時Jessica Camilleri與母親Rita Camilleri發生激烈爭執，後者破口大罵「我已經受夠你」，於是前者失去控制，拿出三把刀向母親狂斬。

Jessica Camilleri聲稱受暴力恐怖電影影響而狂斬母親Rita Camilleri過百刀。（Facebook 圖片）

據了解，母親Rita Camilleri的死狀異常恐怖，除了身首異處外，她的眼球、舌頭及鼻子都遭割去。之後Jessica Camilleri還把母親Rita Camilleri的頭顱放到鄰居的屋外求救：「是否請醫生縫合後，媽媽就可以復活？」滿身鮮血的Jessica Camilleri向到場的警察承認殺死母親Rita Camilleri：「我殺死了母親，她的頭顱在那兒。」

除了Jessica Camilleri的恐怖犯案過程外，當時Jessica Camilleri的辯護律師指出，她由於鍾情《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chainsaw Massacre）及《毛骨悚然》（Jeepers Creepers）等恐怖電影系列，而Jessica Camilleri的姐姐在作供時都證實，Jessica Camilleri喜歡重看戲中的肢解場景。

據了解Jessica Camilleri鍾情恐怖電影，如《德州電鋸殺人狂》，最終她也受此影響而殺死母親Rita Camilleri。（《德州電鋸殺人狂》劇照）

經過兩天的審訊，雖然法醫精神病學家David Greenberg指出，當時Jessica Camilleri知道她自己正在殺害母親，但是精神狀況「嚴重受損」，所以她不能自我控制；而Jessica Camilleri也曾跟David Greenberg說：「我記得我斬傷母親，但我不能停下來。」最終由於Jessica Camilleri患上多種心理健康疾病，及受到恐怖電影所影響的情況下行兇，法院裁定Jessica Camilleri謀殺罪罪名不成立，認為她行兇是出於精神失常，故改判她過失殺人罪，待至明年2月公布刑期。