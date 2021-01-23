梅小惠曾偉權戀愛13年分手後單身至今　最遺憾未能見對方最後一面

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-23 21:39

藝人曾偉權去年11月中因肺癌離世，終年59歲。入行38年的曾偉權緋聞不算多，令大家記憶最深刻的就不得不提他跟梅小惠的一段情；1986年，曾偉權演出由梅小青監製嘅《滿堂紅》，與其胞妹梅小惠結緣並相戀，男方更是女方的初戀。二人交往13年，是觀眾心目中的金童玉女，而二人步入婚姻殿堂也是理所當然的事，可是好景不常，後來馬來西亞女星葉麗儀介入二人關係，令這段愛情關係終告分手收場。事隔多年，早已物是人非，近日梅小惠近日接受訪問時，鮮有談起這段舊戀情。

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其實曾偉權近年受訪時曾表達過對梅小惠的歉意：「始終同小惠一齊咁耐，好似蹉跎佢時間咁，對佢唔太公平，時間對女仔好寶貴，男人就4、50歲都冇所謂，呢方面我真係對唔住佢。」男方已逝、往事如煙，梅小惠談起只要全心全意為對方付出過真感情，離別就一定會為雙方帶來傷害。梅小惠憶起21歲就跟曾偉權同居，回想起來自己可能給了他壓力，而對方都選擇了包容；男方除了適時保護她，也教了她很多，合久不婚則分，分開無分對錯，最重要是彼此安好，她又慶幸自己當時尚年輕，復元的時間較快。談起對曾偉權的遺憾，梅小惠則表示為無辦法見對方最後一面，送他最後一程，不過她亦選擇尊重他的意願。