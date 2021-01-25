MCND專訪︱出道即遇疫情　旼宰坦言：對有香港粉絲沒有實感

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-25 11:30

韓國男團MCND由CASTLE J、BIC、旼宰、輝俊和WIN五位成員組成，並於去年2月才正式出道。MCND最近推新碟《MCND AGE》，並着主打歌《Crush》回歸。雖然至今仍未有機會來港見粉絲，但他們已急不及待想向大家介紹新歌，並講到期望在疫情後與大家見面。 撰文：陳穎妍

MCND早前帶着《Crush》回歸，新專輯《MCND AGE》就像與出道專輯的故事相連一樣，講述掌握歌謠界的MCND將展現新時代的開始，令粉絲相當期待。其中21歲隊長CASTLE J有份參與《Crush》填詞部分，他表示想向粉絲帶出在台上玩到頭暈轉向的感覺外，更形容這是「近期一首最Hip-Hop的歌曲」。

MCND帶着新歌《Crush》回歸！

MCND出道將一年，被問到這一年間的變化，除了對音樂的信心、組合歌舞實力的進步、成員關係更好外，輝俊搞笑講到正值青春期的大家長高了不少。不過MCND出道第一年大受新冠疫情影響，他們也坦言今年最大變化是大家都要戴上口罩，BIC更失落講到：「演出舞台的時候沒有粉絲吧？很傷心，但好像也是個很大的變化。」

MCND出道就獲得Soribada新人獎，今年他們想更努力爭取其他獎項。

按圖睇MCND最新專輯高清照：

+ 10 + 10 + 10

MCND自2020年出道以來，一直沒有機會訪港，但他們也講到聽聞香港夜景相當有魅力，表示疫情過後一定要來感受一下。旼宰則賣口乖立動提起香港粉絲，講到：「雖然對於香港亦有我們GEM（MCND粉絲）這件事，還沒有確實感受到，但我真的很想見到他們！想用全身來感受我們GEM的愛，哈哈！」表演出期待親身與大家見面的興奮。

MCND出道撞正疫情，他們覺得最可惜是無法與世界各地粉絲親自見面。（Twitter/@McndOfficial_）

最後被問到想對香港粉絲說甚麼話，旼宰開心講到：「香港的GEM！疫情穩定後，我想跑去給大家展示我們的舞台，請再等我們一下啊！」輝俊則回答：「沒想到香港的粉絲們也這麼喜歡我們，真的非常感謝大家…」疫情雖然阻礙了見面，但CASTLE J都希望粉絲每天都能過得幸福，MCND也承諾會儘快來香港感受大家的愛。

MCND約定香港粉絲疫情後見面，希望大家都能健康。（Twitter/@McndOfficial_）