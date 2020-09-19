Jamie朴智敏專訪︱脫離15&重新出發　觀眾無忘8年前超齡唱功

出身，曾是《K-pop Star選拔生存戰》第一季冠軍的23歲朴智敏，今年以全新藝名「Jamie」再度重新出發，並於近日推出新歌《Numbers》。Jamie亦有抽時間接受《香港01》訪問，與粉絲剖白再出道的心情。

Jamie推出《Numbers》並找來Changmo合作，單是陣容已令人非常期待。Jamie指《Numbers》想帶出身高、體重或社交平台粉絲等數字，並不代表個人自信，一個人的價值遠超於一組數字，希望能藉此鼓勵沒有自信的人。Jamie改以藝名重新出發，被問到兩者身份有否差異，她開玩笑說：「最大差別是串法不同？我的好朋友都會叫我Jamie，我的父母和粉絲都一樣，反而覺得Jamie更加『我』。」

Jamie最近推出新歌《Numbers》，並特別抽空拍片與香港粉絲打招呼。

早在Jamie 15歲時，她首次踏上舞台，於節目《K-pop Star選拔生存戰》上唱出《Over the Rainbow》大展超齡唱功，並成功撃敗Lee-Hi和白娥娟等勁敵。2012年，Jamie與白藝潾組成女團15&出道，雖然組合已於2019年正式解散，但她仍感謝當年的經驗。Jamie講到：「我學習了很多，雖然仍有進步的空間，但由15&到Solo，對我來說每年都是很大的轉變，我也非常開心能擁有所有經歷。」坦言以前逐少累積造就現在的Jamie。

問到Jamie和朴智敏的分別，她坦言前者更加能代表自己。（Twitter/@jiminpark07）

Jamie早前參加《GOOD GIRL：誰洗劫了電視台》，她表示《Gangsta》舞台令她最緊張又難忘。（IG/@jiminxjamie）

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由15歲到23歲，Jamie 坦言自己成長了很多，雖然曾一度半隱退，可是身份仍是那個愛音樂的她。Jamie表示希望再次重新出發，向粉絲及聽眾帶來更真誠的音樂和故事。近10年的歌手生涯中，Jamie展示了她獨特的音樂能力外，亦勇於唱出自己的個人價值，相信之後有望再一次憑實力征服K-pop界。

Jamie 8年前出戰《K-pop Star選拔生存戰》，以近滿分奪下第一名。（SBS）

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