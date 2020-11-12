AB6IX專訪︱2020年完結前成員互吐心事　朴佑鎭看淡年末頒獎禮？

由前Wanna One朴佑鎭、李大輝、田雄和金東賢組成的韓國男團AB6IX，去年出道獲得不少新人獎，又被稱為「怪物新人」。事隔近5個月，組合再推出新專輯《SALUTE》並帶着同名主打歌回歸，大展四人成長了的一面。即使忙着宣傳，AB6IX都有抽時間接受《香港01》訪問，問候久未見面的香港粉絲。

最後兩天！！AB6IX特別為《香港01》讀者準備了親筆簽名專輯，大家緊記要到「KPOP 01」Facebook專頁參加遊戲！

AB6IX本月初推出新專輯《SALUTE》，以軍服造型大展組合已戰勝了成長帶來的殘酷，當中的刀群舞也非常吸睛。大輝形容這張專輯概念來自與組合的問候語，就像帶着全新的心情一樣去完成。比較上一張專輯《VIVID》不同的地方，東賢講到：「單是主打歌的感覺就非常不一樣，表演方面來看，加入了很多帥氣的細節。」表示必定是粉絲期待以上。

AB6IX抽空接受《香港01》訪問，更有心學習廣東話與粉絲問好。

這次AB6IX成員分別都有參與專輯製作，他們一致表示很高興社長Rhymer親自出馬，就像替他們上了專屬的一課。被問到各人在專輯中最喜歡的歌曲，AB6IX四人喜好各不同，佑鎭選擇《BEHIND YOU》時；大輝及田雄卻分別喜歡《HEAVEN》和《BLOOM》；東賢則堅持主打歌，情況相當搞笑。

AB6IX新專輯大玩帥氣風格，希望粉絲能看到他們成長的一面。

按圖睇《SALUTE》高質造型照：

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歌手推出新歌，當然希望在音樂節目上獲頒一位，可是AB6IX竟意外地沒有這個想法，表示想儘量不考慮成績。去年AB6IX獲得多個新人獎，年末各大頒獎禮舉行將至，被問到今年有甚麼期待，佑鎭講到：「其實今年頒獎禮上，比起有甚麼期待，更希望我們一路以來默默走來的路是成功的。」展示出謙虛的一面。2020年將結束，最後AB6IX更在影片中互相對旁邊的隊友說了一番心底話，溫暖到不得了。

AB6IX四位大男孩私下經常攬頭攬頸，感情好到不得了。（Twitter/@AB6IX）