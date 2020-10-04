SuperM訪問︱最想疫情結束見粉絲　三團前後輩合作無阻成員好默契

主攻海外市場，由泰民、伯賢、Kai、泰容、Mark、Ten和Lucas黃旭熙組成的SuperM，集合男團SHINee、EXO和NCT人氣成員，因而又有「KPOP復仇者聯盟」之稱。近日組合忙於宣傳首張正規專輯《Super One》外，亦特別抽接受訪問，與久未見面的粉絲打招呼。

受新冠肺炎影響，SuperM已一段時間未有機會與粉絲見面，於是特別希望《Super One》能在這個困難的時間為大家帶來一點力量。對比出道歌《Jopping》，泰民表示新歌《One (Monster&Infinity)》更有正面的信息。SuperM集合三團的大勢成員，少不了被問到前後輩合作的感想，泰容就講到：「個人來說，我很喜歡聽前輩們的說話及故事，甚至他們的經驗，每次都覺得很有趣亦非常有幫助，我認為這是我們的優點之一。」自言SuperM的默契非常好！

SuperM早前推出新專輯《Super One》，希望粉絲能從歌曲中獲得力量。（FB/@SuperM）

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SuperM又被稱為「KPOP復仇者聯盟」，更即將與Marvel合作推出周邊系列，Ten就表示最想成為奇異博士，亦像美劇《雨傘學院》中主角有的超能力一樣，能用說話操控別人。被問到疫情過後的計劃，Mark簡單地表示想儘快回復正常並與大家見面，包括海外及韓國粉絲。伯賢也講到SuperM成員都十分想念粉絲，早前翻看演唱會的舊片段時，特別想回到當時，希望粉絲也能一直健康地等待再見面的時間。

SuperM已一段時間未有機會與粉絲見面，他們坦言最想儘快回復正常。（FB/@SuperM）