VERIVERY專訪︱提起岡旻全員即變弟控　預先計劃香港美食之旅

去年1月出道的韓國男團VERIVERY，近日推出新專輯《FACE US》並帶着新歌《G.B.T.B.》回歸樂壇。雖然疫情關係，7位成員東憲、浩榮、慜撰、啓賢、延浩、勇勝和岡旻未有機會親自來港宣傳，可是貼心的他們也特別學習廣東話，並拍片與香港的VERRER（VERIVERY粉絲名）打招呼。

VERIVERY推出新歌《G.B.T.B.》展示出比以往更強烈的風格，被問到歌曲的「Killing Part」是哪一部分？延浩回答是在「GO YEYOND THE BARRIER」的部分，配合歌詞準備了模擬「跨過牆壁」的舞蹈，提醒粉絲要再留心欣賞一次！新歌推出，VERIVERY音樂節目一位為目標，被問到會為粉絲履行甚麼一位公約，他們興奮地表示：「我們與經理人討論過，得到一位的話會，他們會一起上台跳舞，希望能與經理人8人一起帶來《G.B.T.B.》舞台！」東憲也講到已與經理人相處2年，如果有機會一起表演的話會非常幸福。

VERIVERY近日推出新歌《G.B.T.B.》，大展男子氣慨的一面。（FB/@theverivery）

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VERIVERY出道快兩年，粉絲都見證着7位成員的成長，被問到組合最大的轉變，一眾哥哥立即秒變「弟控」，大讚17歲的忙內岡旻轉變最大。東憲講到：「重溫岡旻出道照片的樣子，真的變成大人了…」單純的岡旻反問：「這代表我內心要好好長大吧？」哥哥們立即回答「你有好好長大！現在已經很完美」，展示出成員間有愛的一面，令岡旻大為感動。

提起忙內岡旻，6位哥哥立即擺出超溺愛的表情。

礙於疫情關係，VERIVERY暫時未有機會親身再港見粉絲，但原來他們已計劃好一連串的美食之旅！被問到7位成員最想品嚐的香港美食？VERIVERY一口氣講出點心、小籠包、雲吞麵和珍珠奶茶等美食，延浩更特別提及香港有名的蕃茄公仔麵，似乎已預先做足功課。浩榮則大爆：「VERIVERY食完飯一定要吃甜品，芒果甜品…」展示出吃貨上身一面！最後VERIVERY更拍片與香港粉絲問好，成員用心學講廣東話必定不能錯過。

雖然VERIVERY暫時未有機會訪港，但他們已計劃好要好好欣賞夜景。

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