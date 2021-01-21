內地90後四小花旦重新排位　鄭爽被踢走譚松韻人氣高落敗

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-21 20:15

內地人氣女星鄭爽曾一度被網友評為是「90後四小花旦」（迪麗熱巴﹑楊紫﹑周冬雨）之一，原本星途璀璨深受粉絲的愛戴，奈何近日卻被爆出代孕棄養風波，毀滅三觀的言論驚嚇不少民眾。與此同時網友們就將她踢出四小花旦位置，挑選了目前時下最受歡迎的四位花旦作後補，其中李沁同譚松韻就最勢均力敵，掀起不少討論。

鄭爽將一手好牌親自打爛，斷送了自己的演藝事業，目前除了合作的時尚雜誌同她劃清界線之外，還有時尚品牌Prada取消合作關係﹑遭「華鼎獎」撤銷其所奪的獎項﹑粉絲後援會會長﹑副會長出走等，一連串蝴蝶效應正在發生。現在亦不受網友喜愛，認為其不配坐上「90後四小花旦」的位置，看來鄭爽的人氣已經不復在了。

鄭爽的演藝事業已經一落千丈。（鄭爽微博圖片）

既然鄭爽被網友們踢走，自然就有人作出替補。所以有網友就列出了時下流量最高的四位花旦作比拼，包括李沁﹑譚松韻﹑袁冰妍同鞠婧禕，她們在近幾年都有不錯的成績。現年29歲的袁冰妍長相出眾，在2018年出演劇集《將夜》已經非常亮眼 ，隨後在2019年主演《聽雪樓》其古裝扮相非常吸睛，而且在劇中有不少武打戲非常精彩，令她擠身打女行列。在2020年推出劇集《琉璃》更令她人氣急升，更在第五届金骨朵網絡影視盛典中獲得「年度人氣女演員」獎，還有在2020抖音星動之夜奪得「年度飛躍演員」獎等，目前微博粉有1326萬人追蹤，非常之高。

袁冰妍近年非常受歡迎。（袁冰妍微博圖片）

而另一位現年只有26歲的鞠婧禕人氣更高，微博粉絲有1896萬人追蹤。有「四千年難得一遇美女」之稱的她，外型非常精緻，氣質絕佳，特別是笑容非常打動人心。捧着高人氣亦因而獲得不少拍劇機會，自2018年起所拍的劇集都是擔任女主角，包括《新白娘子傳奇》﹑《漂亮書生》﹑《如意芳霏》等，特別是出演白素貞一角仙氣十足，當時引來不少話題，近年亦在各大頒獎禮中屢獲殊榮，包括在2019年於愛奇藝尖叫之夜中奪得「年度戲劇突破藝人」﹑2019年中加電視節奪「最佳演員獎」等，演技方面備受肯定。

白素貞一角令鞠婧禕人收獲好多人氣。（網上圖片﹑鞠婧禕微博圖片）

雖然袁冰妍同鞠婧禕近幾年成績均不錯，但李沁同譚松韻似乎更出色，所以在此替補話題上，就是她們二人爭得厲害。現年30歲的譚松韻近年才成功入屋,特別在2019年推出劇集《錦衣之下》大受歡迎，繼而在2020年推出《以家人之名》將她人氣推到高峰，飾演的李尖尖貼地打動人心，單憑該劇已經屢獲四個獎項，微博有2310萬人追蹤 ，網友們都非常喜愛她。

《以家人之名》將譚松韻的人氣推到高峰。（《以家人之名》微博圖片）

而同是30歲的李沁就好早出道，雖則如此但一直不溫不火，但從2017年推出《楚喬傳》開始她就備受關注，人氣持續到現在，2018年參演《如懿傳》令她有「最美香妃」之稱，2019年推出《慶餘年》大受歡迎，劇集在香港播出亦叩好叫座，繼而推出的《錦繡南歌》﹑《狼殿下》都掀追劇潮，2020年曝光率非常高。

李沁之所以受歡迎除了外型出眾之外，其演技亦非常好對每一個角色都有信念感，這一點就深受網友們支持。這兩年亦屢獲不少最佳演員獎，演技同人氣都備受肯定。國民度高的她微博有2539 萬人追蹤 ，是四位花旦中人氣最高的一位。正正俱備人氣﹑演技﹑外型，大家都覺得她更勝一籌，是替補鄭爽的不二人選。

李沁主演的《慶餘年》在香港大受歡迎。（網上圖片﹑李沁微博圖片）