李施嬅身處多倫多終復工拍《Blood and Water》：希望一切順利！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-27 17:30

李施嬅（Selena）早前為回加拿大復工拍《Blood and Water》（血與水）而放棄出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，但基於當地劇情變得嚴重而一度對外表示恐怕要延期拍攝。今日（27日）她在Instagram公開好消息，停工一年的《Blood and Water》第三季終於再開鏡！

李施嬅早前為回加拿大復工拍《Blood and Water》（血與水）而放棄出席《萬千星輝頒獎典禮2020》。（Instagram：@bloodandwatertv）

Selena公開一張在片場拍攝的照片，只見現場落着大雪地上白濛濛一片，仍然無阻劇組架起拍攝器材繼續開工：「Rolling again ... and ACTION! 一年後，又再開工大吉。希望一切順利。」不少Selena的圈中好友包括胡定欣、姚子羚、胡杏兒及陳山聰紛紛在下方留言為她打氣加油：「FINALLY！」、「一切順利」。

李施嬅在大雪下復工拍攝。（Instagram：@selenaleelalee）

現場落着大雪地上白濛濛一片，仍然無阻劇組架起拍攝器材繼續開工。（Instagram：@selenaleelalee）

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