鄭秀文IG公開破格演唱會造型　直呼「重口味」關胸前兩粒水晶事

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-26 17:00

鄭秀文（Sammi）一向走在潮流尖端，登台表演時經常都會挑戰破格時裝造型，無論有多前衛都能夠一一駕馭。她昨日（25日）在Instagram上載幾張自己於前年7月舉行《FOLLOWMi世界巡迴演唱會》時，穿上由「香港演唱會服裝之父」Tomas Chan所設計的服飾，連Sammi都直言「重口味」，只能登上IG。

Sammi一向走在潮流尖端。（Instagram：@sammi_chengsauman）

Sammi坦言在前年演唱會中有很多已設計好的衣服未有機會登場，再加上因疫情受影響令本來去年舉行的演唱會要延期，因此特意將未登場過的服飾放上Instagram讓大家觀賞，其中這件裸色的貼身短裙因為胸前有加上兩粒粉紅色水晶而份外搶眼：「這件Tomas chan設計的『重口味』，最終只能在此登上ig ，曇花一現。#重口味之選 #忽然聯想起wyman的螢光粉紅設計。」Sammi亦表示，下次演唱會不會再穿這些衣服，應該全部都換上新設計。

這件裸色的貼身短裙因為胸前有加上兩粒粉紅色水晶而份外搶眼。（Instagram：@sammi_chengsauman）

王菀之大讚Sammi駕馭得好好。（Instagram：@sammi_chengsauman）

Sammi坦言在前年演唱會中有很多已設計好的衣服未有機會登場，包括這件流蘇長裙。（Instagram：@sammi_chengsauman）

王菀之在下方留言坦言Sammi駕馭得好好：「超級靚，如果我著（着）。。。。。。呀唔怕，都著（着）唔落」，而被Sammi點名的黃偉文（Wyman）亦有留言讚好：「唔重口味吖，light過coke light喎！」不少粉絲都大讚Sammi夠大膽又性感，戴上假髮後側面更有少少像美國女歌手Taylor Swift！

有網民話覺得Sammi好似Taylor Swift！（IG圖片/@taylorswift）

點擊回顧Sammi多個破格演唱會造型：