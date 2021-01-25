29歲韓國Rapper IRON倒臥花叢身亡　6年前曾與SHINee鐘鉉合唱爆紅

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-25 17:58

曾參加《SHOW ME THE MONEY》第三季的韓國饒舌男歌手IRON（아이언），於今日（25日）被發現倒臥住所大樓下花叢血泊之中，送院後證實不治，終年29歲。

韓國饒舌男歌手IRON被發現倒臥住所大樓下花叢血泊之中，送院後證實不治，終年29歲。（網上圖片）

據韓國傳媒報道，IRON於今日早上10時25分倒臥於首爾中區某公寓大樓的花叢中，被發現時全身血兼沒有呼吸，保安發現後報警送院後死亡，終年29歲。

本名鄭憲哲的IRON於2014年在MNET選秀節目《SHOW ME THE MONEY》第三季中奪亞軍，翌年1月在SHINee已故成員金鐘鉉首張SOLO專輯的主打曲《Crazy（Guilty Pleasure）》中擔任rapper角色，令他未正式出道已經知名度大增，之後他於2015年3月31日憑《blu》一曲正式出道。

IRON因擔任鐘鉉主打曲《Crazy（Guilty Pleasure）》的rapper而知名度大增。（《Crazy（Guilty Pleasure）》MV截圖）

IRON（左）曾經為SHINee已故成員金鐘鉉（中）的歌曲《Crazy（Guilty Pleasure）》中擔任rapper角色。（《Crazy（Guilty Pleasure）》MV截圖）

然而，IRON近年卻屢次捲入醜聞而令演藝活動暫停，他於2016年因吸食大麻被判8個月有期徒刑兼2年緩刑、2017年因與女友進行性行為時出手打對方被起訴，此案於2018年1月審理，他被判8個月、緩刑2年及80小時社會服務令。

他於去年9月在Instagram上載道歉文，表示「自己一定會盡最大的努力再次堂堂正正出現在大家面前」，並承諾「一定不會白費歌迷等待自己的時間，需要多點時間為大家帶來好聽的音樂」的說話，不過他於同年12月涉嫌對自己的10多歲音樂學生用棒球棍施暴而受到警方調查，之後亦沒有再更新過Instagram。

IRON近年卻屢次捲入醜聞而中斷演藝活動，他於去年9月在Instagram上載道歉文後就沒有再更新過近況。（Instagram：@mightyirony）

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