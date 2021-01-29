驅魔麵館．評論︱爛尾拖足三集死唔斷氣　仲開拍第二季盞嘥錢

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-29 15:00

韓劇《驅魔麵館》（경이로운 소문）大結局已於周日（24日）播出，劇集口碑自開播起已不俗，人物設計仔細出色，主演趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭博盡演出亦加分不少，可是在第13集經歷換編劇風波後，劇情出現大量漏洞，令觀眾頻頻出戲，對劇集觀感大打折扣，令神劇驟被拉落神枱，更曾拖累收視，險前功盡廢。也許是出於對劇集的信任，結局全國最高平均收視率仍達10.999%，再度刷新自身兼OCN電視台戲劇部門最高收視紀錄，總算僥倖保住了尾陣。OCN打算乘勝追擊，宣布9月將會開拍第二季，不過忠實觀眾就持反對意見，認為劇集的根本出現問題，開拍第二季反而只會敗好感、摧毀前作的心血，更揚言不會再支持第二季。

《驅魔麵館》由（左起）廉惠蘭、趙炳圭、劉俊相、金世正主演，故事講述驅鬼獵人組織「Counter」偽裝成「姐姐麵館」的店員，卻以打擊惡鬼為實。（劇集海報）

夾硬拖足3集戲 孫浩俊強勢加盟零意義

最為人所詬病的一個情節就不得不提由導演劉善東（유선동）所寫的第13集，結尾一眾驅鬼獵人佈下天羅地網的結界，欲捉拿進化至最高階的惡鬼池清臣（李洪來飾），能量大到輕易令有不死身的池清臣動彈不得，差點就此一命嗚呼、為故事寫下結局之際，編劇卻忽然醒覺要拖多3集戲至16集，令池清臣被一個幾乎素未謀面的小孩救下，而他更為了不被召喚而選擇舉槍自殺，劇情神發展令觀眾看到滿頭「黑人問號」；及後亦出現更多為拖戲而強行出現的劇情。

點擊圖輯睇第13集令觀眾「黑人問號」的情節：

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《驅魔麵館》在寫出突兀劇情被罵上熱搜榜後，為救收視推出孫浩俊加盟驅鬼獵人的預告，當觀眾都以為是為第二季鋪路之際，晃眼間同一集登場不足半小時，他經已被惡鬼暗算殺死，令觀眾看得目瞪口呆；而附身在孫浩俊身上、擁治癒能力的融人驟時失去肉體，衝進了男主角蘇炆（趙炳圭飾）體內，令他擁有的技能再加一，這部份可說是不意外，可是之後直到結局都沒有再鋪排、甚至交代過這部份，令孫浩俊的出場變得多餘，僅為這血海深仇加多筆而已。

點擊圖輯睇孫浩俊同集登場＋死亡過程：

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大結局首15分鐘已解最大懸念勁冇癮

只談末集大結局的鋪排，全集時長約70分鐘，甫開場就已經充滿《古惑仔》的儀式感，驅鬼獵人相約終極惡鬼「拼一死戰」，雙方如約出席，添加一點受傷和被蒙蔽雙眼的情節來增加緊張感，大戰僅打了15分鐘就完場，為全劇最刺激的大懸念寫下句號！剩下的55分鐘全程Happy Ending，均用來為各條副線收場，所有劇情發生都在意料之中，蘇炆時隔7年再見被謀害的父母、也將父母的最後一席話帶予公公婆婆，久別重逢難免令觀眾動容，也容易賺人熱淚，可是用力過多就難免有矯情之嫌；更理所當然的還有惡人終得到惡報，說教式的劇情娘味濃，令人有種在看某本地電視台製作、與時代脫節電視劇的感覺，不求有功但求無過的處理手法難免令觀眾失望。

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一切都是換編劇惹的禍

《驅魔麵館》一直乘勝長驅，直到第12集完結後，導演劉善東與編劇呂芝娜（여지나）對後續劇情發展意見出現分歧，最終編劇被換走，改由導演親自執筆第13集，又找來編劇金新春（김새봄）臨危受命寫第14至16集解救收視，不過一眾忠實觀眾似乎並不買太賬，認為劇情發展較先前失色不少；所以有時候導演真的只做好導演職責就好，信任編劇不要對劇情發展指手劃腳，甚至插手干涉，畢竟最清楚故事走向和伏線的是編劇本人，而觀眾的眼睛是雪亮的。OCN宣告9月劇集將會拍攝第二季，不過就掀起了換導演的爭議，觀眾指若不然就會罷看；前期為劇集贏取掌聲的編劇被換走，心情大概也從不忿變成沾沾自喜了。

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