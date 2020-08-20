具惠善成功搣甩14kg！竟靠含呢樣嘢入睡抗宵夜誘惑　網友：實蛀牙

南韓女星具惠善與安宰賢去年8月鬧出婚變，女方透過社交平台不斷爆料導致雙方形象重創，直到上個月達成離婚協議，正式結束4年婚姻。不過，具惠善在鬧婚變期間身材走樣，一度成為網友討論的話題，如今重回演藝圈的她已順利搣甩14kg，更分享自己的減肥小秘訣。

具惠善與安宰賢鬧離婚之初，曾經有一段日子受網上言論困擾落晒形。最近宣佈減肥成功開始重拾佳態：

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具惠善18日在IG上曝光近來替雜誌拍攝的封面照，照片中的她臉型明顯變小許多，還有網友大讚「比全盛時期更美的感覺」。今（19日）她更大方曝光減重秘訣，表示自己晚上如果餓或嘴饞的時候，會選擇食波棒糖。

具惠善表示：「太想吃宵夜的時候，含著波棒糖入睡的話，會睡得很香。因為我覺得45卡路里的波棒糖比800卡路里的宵夜要強多了。

而這個秘訣也引發網友熱議，紛紛在網上討論著：「牙齒不要了？」、「...這方法有點」、「這不適合我，一嘴爛牙」、「這姐容易誤導小朋友」、「韓國人不是特別注重牙齒健康嗎？她這是在說什麼？」、「她的牙齒還好嗎？」，甚至有網友直接留言說：「扯」。

【同場加映】38歲韓藝瑟分享減肥9大秘訣 一本月曆成瘦身超強法寶：

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