陀槍師姐2021｜恐怖情人Fanny演繹多層次　吳珮如：可以做得更好

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-31 17:02

無綫（TVB）劇集《陀槍師姐2021》第五集播出，隨即引來網民討論，除為陳三元（滕麗名飾）的離去而感到可惜外，最多人提及的就是劇中飾演溫生溫太的第三者，殺了晴晴了的恐怖情人鄭亦芬（Fanny），飾演的就是的吳珮如（June）。

吳珮如飾演恐怖情人Fanny。（《陀槍師姐2021》截圖）

劇中吳珮如飾演恐怖情人Fanny，因為溫生（蕭徽勇飾）為了女兒（晴晴）的成長而不肯與妻子（趙希洛飾）的關係，於是動了殺機，覺得晴晴的消失後溫生就會回到自己身邊。殺死了晴晴後，發覺溫生反而離她而去，更因愛成恨，處心積累想要折磨他，十分恐怖。

成個星期變咗睇蕭徽勇同吳珮如發揮。（《陀槍師姐2021》截圖）

吳珮如接受《香港01》訪問，表示多謝監製畀機會。（《陀槍師姐2021》截圖）

Solo戲成全集高潮

後來被黛安娜（宣萱飾）發現抓捕後，才慢慢道了真相。Fanny在錄口供的一幕戲，可說是超出觀眾預期的發揮，時喊時笑的轉變，愛恨交纏的內心戲，充滿恨意的眼神表達，極其複雜的種種矛盾的情緒共冶一爐，再加上那兩滴在剛剛好時間流出的眼淚，整場戲幾近完美，沒有歇斯底里的嚎哭，但卻成為全集的高潮！

呢一幕好感人。（《陀槍師姐2021》截圖）

IG發文感謝：盡咗當時能夠盡嘅力

在當晚她也在IG分享了自己的感受，寫道：「有機會為自己嘅夢想而努力，係一件幾咁幸福嘅事。然後我發現，當你好專心好努力去做一件事，身邊每一個人都會主動幫你協助你去完成，生命影響生命，態度影響態度。我盡咗力，至少盡咗當時能夠盡嘅力。今日再做一次，或者可以做得更好，但係我想同當日嘅吳珮如講：你盡心盡力去做呢件事，無論結果如何，好多謝你！No regrets！」.

吳珮如本身都是一名靚女。（IG@june_ng__）

為追夢棄回流甘做小角色

其實吳珮如（June）加入TVB已經6年時間，她在加拿大第一學府多倫多大學經濟學畢業後，就回流香港，並於2014年入讀第27期藝員訓練班並成為TVB基本藝人合約女藝員，不過多年來都一直只是飾演一些小角色，例如《福爾摩師奶》的李莎（沙煲妹）、《降魔的2.0》的Naomi、《香港愛情故事》的Yuki等，最多人記得應該就是她曾做過六合彩主持。

早年吳珮如做過六合彩主持。（IG@june_ng__）

當然，工作多年她都一直堅持着自己的理想，早年她接受《香港01》訪問時，也曾說過：「可以做到演員其實真係非常幸運，我好感恩。記得六歲嘅時候，媽咪問我做咩沖涼沖咁耐都未沖完？其實我係匿埋喺洗手間入面拎住個玩具茶壺扮飲毒酒，然後扮噴血身亡，對白係，你...做咩...要咁對我...」

在《福爾摩師奶》中吳珮如都有少少發揮。（IG@june_ng__）

她還說過，畢業後家人曾要求過她「做返讀書嗰行」，不過她仍選擇堅持自己做演員的理想：「每一行做得好都可以有好嘅前景，人嘅內涵同本質應該比沙紙緊要。而我隨時準備好做更多角色，醜嘅、搞笑嘅、慘嘅或者演律師同醫生，我都好樂意。」