沈卓盈向陳自瑤取媽媽經曬素顏照鬥後生　親解少婦聯盟不和真相

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現年38歲的沈卓盈（Jessie）2018年離開無綫（TVB）後，翌年與從事內衣生意的富商Calvin結婚，今年元旦在個人IG報喜，宣告迎來小生命，即將做新手媽媽。周五（22日）Jessie相約育有一女的好姐妹陳自瑤（Yoyo）取經，一傾就傾足10小時，Jessie寫道：「好耐冇見我嘅女神Baby啦，今次由午餐食到下午茶直到餐廳打烊，然後返屋企再食埋晚餐都未夠，已經約埋下次見面。兩個傻傻的坐埋一齊真係笑餐飽，其實開心可以就係咁簡單，送給大家我們的心。」Jessie又表示二人談笑間BB有反應：「我們在笑寶寶在踢，這位小聽眾好興奮，以後有多個話題啦！」

點擊圖輯睇Jessie＆Yoyo靚相＋二人素顏相！

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近日「少婦聯盟」成員陳凱琳（Grace）、譚凱琪（Zoie）聚首，與龔嘉欣（Katy）慶祝在《萬千星輝頒獎典禮》連下兩城，分別憑《香港愛情故事》奪最受歡迎電視女角色及《殺手》奪大馬視后，惟三缺一不見Jessie蹤影，令不和傳聞傳出，Jessie則回應指因為疫情少了相約，又表示接下來會約Zoie和Grace兩位媽媽取經。

近一年來姊妹聚會甚少見到Jessie身影：

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