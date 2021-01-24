沈卓盈向陳自瑤取媽媽經曬素顏照鬥後生　親解少婦聯盟不和真相

現年38歲的沈卓盈（Jessie）2018年離開無綫（TVB）後，翌年與從事內衣生意的富商Calvin結婚，今年元旦在個人IG報喜，宣告迎來小生命，即將做新手媽媽。周五（22日）Jessie相約育有一女的好姐妹陳自瑤（Yoyo）取經，一傾就傾足10小時，Jessie寫道：「好耐冇見我嘅女神Baby啦，今次由午餐食到下午茶直到餐廳打烊，然後返屋企再食埋晚餐都未夠，已經約埋下次見面。兩個傻傻的坐埋一齊真係笑餐飽，其實開心可以就係咁簡單，送給大家我們的心。」Jessie又表示二人談笑間BB有反應：「我們在笑寶寶在踢，這位小聽眾好興奮，以後有多個話題啦！」