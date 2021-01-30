張敬軒自立門戶復活飛圖唱片　自爆點樣問准老闆：想有更大自由度

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-01-30 22:45

張敬軒月初推出全新大碟《The Brightest Darkness》，同時亦宣布親自主理的音樂品牌飛圖（FITTO Records）正式登場，日前他接受電台訪問時提起「Fitto Records」的由來，一向熱衷於保育本地文化的張敬軒，透露這次同樣與情意結有關。原來飛圖早在35年前已經成立，以製作卡拉OK界起家，期後轉形為唱片公司，張敬軒更發現現今經理人公司英皇娛樂的前身正正就是飛圖：「前年我同公司申請想開個新Label，畀自己喺音樂上有更大自由度，亦想將自己嘅資源畀新人。我鍾意做活化Project，而英皇嘅前身就係飛圖，所以膽粗粗問老闆可唔可以用呢個品牌名，佢二話不說就應承咗。」

張敬軒表示在成立新音樂廠牌時，憶起過去曾在廣州茶座式卡拉OK擔任「伴唱歌手」，每逢周五、六、日必到母親經營的小型卡拉OK打躉，正正在那段時間攝取了廣東歌養份，及後漸漸萌芽：「我去玩同練歌，我媽咪嗰度係正經場，冇伴唱嘅，有客人需要伴唱時咪我唱囉，因為嗰時未變聲，仲係女仔聲。」他猶記得每次唱《相思風雨中》、《相逢何必曾相識》、《片片楓葉情》及《現代愛情故事》等經典金曲時，螢光幕都會出現飛圖的標誌，令他對這品牌產生情意結。張敬軒又大讚飛圖創辦人葉志銘眼光獨到，令樂壇更多元化：「佢簽唔係好屬於主流嘅歌手，好似葉玉卿姐姐，佢當時係香港唯一一個賣Sexy形象嘅女歌手。」

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