收視滯後報告│《堅離地》結局週平均收視20.8　張振朗演繹有驚喜

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-02-02 00:00

張振朗這個角色更值得提名《最佳男主角》

本週的收視報告日期是1月18日至1月24日，十二月尾至二月是傳統的電視淡季，頒獎禮剛完，又接近農曆新年，翻查以往劇集，的確較少有重頭作品，所以這段時期播放《堅離地愛堅離地》這套2017年作品，大家心中有數，收視不會太理想，而《堅離地》結局週平均收視22.8，比上週回落少許，不過到大結局就回升去到23.3，算是喜出望外。

《堅離地愛堅離地》為陳智燊離開TVB最後一套作品，角色上對他說是有突破。

以結局週平均收視，來跟上一套台慶劇《使徒行者3》比較，《使》劇25.9只係高《堅》劇3.1收視，其實算有交待，不過劇集收視低不等於全無看點，劇中飾演宅男的張振朗演出令人有驚喜，一直以來張振朗的角色變化不大，由《機場特警》《使徒行者3》《踩過界》甚至奪獎的《反黑路人甲》他的角色幾乎一樣，都是口花花，態度輕佻的角色，這種角色對他來說手到拿來，未看到有任何突破，反觀這套舊作品，觀眾反而看到他的演技，很多演員演宅男，以為在外型上，帶上一副老土眼鏡就可以，但張振朗不單止外型上，就連宅男的動作、神態都演得十分神似，記得有一場戲，講述他被女主角拒絶後發足狂奔，他走得非常似一個宅男，宅男應該少運動，他的跑姿應該有點不協調，張振朗完全演繹到，他的演出是能夠說服觀眾。

黃心穎的作品全部已出街，在《堅》劇來說，不是有很多發揮空間。

再說回收視，除了《開心速遞》外，劇集平視比起台慶劇月份來說，有一點點回落，但屬於合理現象，反而《東張西望》就穩步上升，平均收視23.6，去到週六24.2，週日25.6，疫情封區的專題新聞，似乎是觀眾特別關心，依本週收視報告來說，最有力挑戰《開心速遞》收視一哥地位，竟然是《東張西望》。

點擊睇詳細收視報告