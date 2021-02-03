東出昌大、渡邊杏離婚再見亦是朋友？傳於松本潤主演大河劇再合作

撰文： 豬豬樂園公眾號 最後更新日期： 2021-02-03 13:30

早前剛宣佈2023年NHK大河劇《怎麼辦家康》將由松本潤主演。這消息讓大家很驚喜，因為普遍都猜測松本潤在嵐活動休止後會退居幕後好一段時間。

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該作的劇本是來自古澤良太。根據日本媒體取材得知，原來當初是編劇向製作人強烈要求希望由松本潤來主演，再加上松本潤從小栗旬那裡聽說出演大河劇特別有趣，於是促成了這次的選角。古澤編劇筆下的家康，並非充滿魅力和野心的天才，而是軟弱敏感且不可靠的王子。於是他認為只有松本潤才能詮釋好這個角色。

既然主演已經公佈，接下來共演卡士的名單也將隨時追加。而古澤作品裡的愛將名單也被大家整理出來。其中還包括在去年8月正式離婚的杏和東出昌大。

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根據民放電視台相關人士透露，作為《信用詐欺師JP》系列的編劇，古澤與東出相識。當不倫醜聞爆發的時候，古澤通過電視畫面看到面容消瘦的東出，於是透過電影相關人士之口，向他傳達了「無論如何還是希望您能繼續演員工作」的鼓勵。

至於杏，她第一部主演的月9劇《約會～戀愛究竟是什麼～》的劇本正是出自古澤編劇的手筆。古澤當時對她的演技也讚不絕口。因此，對於古澤編劇而言杏也是他很看重的演員。這次作為他編劇事業的重大作品之一的該作，杏很可能會受到他的邀請。

自2013年NHK晨間劇《謝謝款待》後，杏和東出就不曾合作過。某一日本女性雜誌記者表示，兩人的再合演幾乎不存在任何障礙。因為在去年正式宣佈離婚後，有傳杏還是希望東出可以努力工作。雖然作為一家之主的他很失敗，但作為演員的東出還是有可取之處的。杏還向身邊的人表示，如果萬一接到和東出共演的工作邀約，也千萬不要推掉。如果NHK電視台沒有刻意規避的話，這對昔日夫妻共演的機率還是很大。

這次的大河劇《怎麼辦家康》，除了主演松本潤外，其他追加卡士名單也將備受矚目。

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