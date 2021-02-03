港姐冠軍謝嘉怡玩無繩滑水　比堅尼上陣下盤穩：看我如何跌得優雅

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-03 13:31

應屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）昨日（2日）與兩位俊男黃俊豪（Jeremy）及組合BOP天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）約出海玩Wakesurfing （無繩滑水），她今日（3日）在Instagram上載自己在水中不斷跌倒的片段，紀念自己的第一次。

謝嘉怡是今屆港姐冠軍。（資料圖片）

謝嘉怡發文寫道：「我人生中的第一次無繩滑水！我經常都渴望能進步，我已經急不及待快點改善我的滑水技巧！滑過去看看我如何跌得優雅吧。（My first time ever wake surfing!! Self improvement is always something to strive for. I can’t wait to improve my skills next time! Swipe to see my falls get more elegant）」

謝嘉怡第一次玩wakesurfing已經叻過唔少人。（Instagram：@lisamarie_tse）

雖然謝嘉怡在片中尾聲還是不慎跌倒消失於水中，但以第一次玩無繩滑水來說，謝嘉怡已經好厲害，單手扶繩維持到至少40秒，無繩狀態下更維持到4秒，可見她的下盤非常穩陣！

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