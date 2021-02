港姐冠軍謝嘉怡玩無繩滑水　比堅尼上陣下盤穩：看我如何跌得優雅

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-02-03 13:31

應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)昨日(2日)與兩位俊男黃俊豪(Jeremy)及組合BOP天堂鳥成員許俊豪(Lincoln)約出海玩Wakesurfing (無繩滑水),她今日(3日)在Instagram上載自己在水中不斷跌倒的片段,紀念自己的第一次。

謝嘉怡是今屆港姐冠軍。(資料圖片)

謝嘉怡發文寫道:「我人生中的第一次無繩滑水!我經常都渴望能進步,我已經急不及待快點改善我的滑水技巧!滑過去看看我如何跌得優雅吧。(My first time ever wake surfing!! Self improvement is always something to strive for. I can’t wait to improve my skills next time! Swipe to see my falls get more elegant)」

謝嘉怡第一次玩wakesurfing已經叻過唔少人。(Instagram:@lisamarie_tse)

雖然謝嘉怡在片中尾聲還是不慎跌倒消失於水中,但以第一次玩無繩滑水來說,謝嘉怡已經好厲害,單手扶繩維持到至少40秒,無繩狀態下更維持到4秒,可見她的下盤非常穩陣!

