延禧攻略10大名場面：傅恆遺言告白獲第一　爾晴被封最討厭角色

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-13 08:30

《延禧攻略》雖然已經播完很久，但高潮迭起的劇情即使相隔幾年，仍然讓人意猶未盡，精緻的畫及記憶點滿滿的角色人物，都深深烙印在大家的心中，今天DailyView網路溫度計就要用《KEYPO大數據關鍵引擎》來告訴你，回顧當年瓔珞（和傅恆、和乾隆、和富察皇后、和爾晴）的夏天，有哪些讓人過目忘不了的名場面和劇情橋段！

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除了以上這十大讓人印象深刻的名場面，其實還有許多橋段被網友們津津樂道，像是這70集的宮鬥冠軍，既不是那拉氏也並非瓔珞，而是上屆宮鬥的冠軍甄嬛，一句讓人毛骨悚然的「你說呢」，在在證明了這個老奶奶太后有多不簡單。

當然這部戲並非總那麼陰沈，也有許多有趣的橋段與安排，像是皇帝動不動就踹人、富察皇后扮洛神等，而最讓人感到惋惜的CP組合莫過於「大嘴猴夫妻檔」海蘭察與明玉，就差那麼一點點就可以永浴愛河修成正果，卻被該死的順嬪給破壞了。

劇中的純妃也屢被網友討論，但她也是一個荒謬，愛在心裡口沒開，對方從來就都不知道啊，純妃自作多情多年，突然發現傅恆根本不愛她，甚至不知道她喜歡他，一氣之下就轉黑，東搞西搞後被那拉氏解決，也是讓人不勝唏噓啊。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月28日至2018年08月27日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『延禧攻略名場面』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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