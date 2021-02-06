呂爵安Edan親邀林家熙出演《E先生》MV　Locker揭天台離別戲真相

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-06 15:00

談起近來最炙手可熱的本地演員，就不得不提林家熙（Locker），他是當紅YouTube頻道《試當真》的骨幹成員，憑搞笑形象一躍而上人氣急升，亦應驗了主腦蘇致豪在短片《Channel需要女刪剪片段》其中一句：「Locker周圍都係！」除了在《試當真》形象深入民心，近日Locker還接拍了MIRROR成員Edan（呂爵安）首隻單曲《E先生連環不幸事件》的MV，MV上架9天已累積逾69萬觀看，在YouTube更佔據熱播影片冠軍位置居高不下，三位主演的深情演繹獲觀眾激讚，而Locker作為演員默默耕耘多年亦終被看見，他表示這絕對是自己的一個代表作，亦在訪問時分享了拍攝時的一些細節。

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Locker表示與Edan在拍攝電視劇《男排女將》時結緣，由於二人個性相近而十分投契；在拍攝MV前兩天夜晚Edan親自致電邀請：「我嚟緊拍MV想搵你演！」Locker二話不說就答應了：「第二日見導演試咗少少戲，想睇我哋三個人企埋一齊個Vibe啱唔啱，之後第日就拍！」一切雖然倉促，但絲毫不減用心。

在得悉這個我愛他，他愛她，她愛我，這個無論如何都無法修成正果的悲傷三角愛情故事後，Locker透露了不為人知的小細節：「拍攝當日雖然冇好刻意，但我留意多咗Edan嘅一舉一動，化妝到拍完晒我都有望下佢，我就反而少理Mandy（譚旻萱）。」MV裡埋藏了不少感情線索讓觀眾細心去發掘，而Locker亦在過程中自己加了戲：「喺化學室食飯，我擔櫈畀佢但佢唔坐，我就有少少落寞；或者有啲位玩緊嘅時候，導演都想我哋刻意望住邊個。」

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說起整個MV中最深刻的一場戲，Mandy與Locker均先後表示是天台那場離別悄然降臨的戲份，Locker又仔細地坦露了一些心路歷程：「我哋由朝拍到晚，去到下晝已經拍咗好多嘢、走咗好多景，一齊玩得好開心，好似真係經歷咗啲嘢；但導演同我哋講今次係我哋最後一次見面，夜晚喺天台場戲一播歌就已經好有感覺！」不捨之情立刻湧上心頭：「啱啱先有呢啲友誼，但一日之內就冇晒，我望一望佢哋已經好想喊，即刻擰轉面望天。」誰知道導演隨後說先拍畢業快樂的片段，Locker就立刻按捺著內心悲傷的情緒：「入面好似有個魔鬼好想跳出嚟！」

Locker續言在那個氛圍下，很多事都自然而然發生：「本身我冇諗過自己會喊成點，純粹見到Mandy好慘。」他內心禁不住喊話：「你千祈唔好講，你講我哋就冇㗎喇，好地地三個人大家畢業咪算，你一開口呢段關係就完！」至於被Edan淋啤酒的近鏡總共拍了三個Take，Locker說：「呢個動作好殘忍！於是我就話：『唔鍾意就唔鍾意㗎啦，你都唔鍾意我啦，你有咩資格講？』」

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而他們的一舉一動亦牽動着彼此的情緒：「Edan走咗我坐咗落地下係咁喊收唔到聲，Mandy喺鏡頭後望住我，明明唔係拍緊佢都喊到成隻豬咁，我望到佢咁就好痛！大佬，你唔好喊啦，佢見到我喊佢又喊，我見到佢喊我又喊。」在拍攝Mandy的戲份時，留下幫忙培養情緒，誰知道這個令人心痛不已的場面又上演了一次：「唔知咩事呢三個人喺天台喊唔停，拍完收工影大合照我哋三個就攬住喺度喊！」連導演Maggie也禁不住拍下這個畫面，並在IG寫道：「呢場天台戲係演員能量嘅互動，現場睇住佢地將能量轉換同埋咁投入，我都覺得感動。演員咁真誠對待一場戲嘅時候，導演都會覺得拍呢場戲好好玩。」

導演Maggie也禁不住拍下這個畫面，並在IG寫道：「呢場天台戲係演員能量嘅互動，現場睇住佢地將能量轉換同埋咁投入，我都覺得感動。演員咁真誠對待一場戲嘅時候，導演都會覺得拍呢場戲好好玩。」（IG／＠maggieslays）

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